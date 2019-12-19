لأن نظامك الغذائي مؤثر.. إليك ما يجب تناوله وتجنبه لتفادي الاكتئاب

من الطبيعي أن يشعر الشخص بالإحباط والانزعاج في بعض الأحيان، ولكن عندما يستمر هذا الشعور لفترات طويلة ويصبح منتظمًا، فقد يشير إلى الإصابة بالاكتئاب.

ومن الحزن والغضب واليأس، إلى القلق والعدوانية وحتى الأرق، للاكتئاب أوجه مختلفة، وقد يعاني منه الرجال والنساء وحتى الأطفال، وإذا تم إهماله فقد يؤدي إلى حالات صحية مزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان السكري وغيره.

وفي حين أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالاكتئاب، إلا أن النظام الغذائي له عامل كبير سواء في تعزيز خطر الإصابة بالاكتئاب أو الحماية منه، ومن خلال مجلة ”ذا هيلث سايت“ نكشف عن أطعمة ومكونات يجب تناولها وأخرى ينبغي تجنبها لتفادي الاكتئاب:

أولًا.. ما يجب تناوله

كشف الخبراء أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يساعد في منع تلف خلايا الدماغ وتعزيز صحته، بما في ذلك الحماية من الاكتئاب، وتشمل هذه الأطعمة: المشمش والقرنبيط والجزر والخوخ واليقطين، بالإضافة إلى السبانخ والبطاطا الحلوة.

الفيتامينات

تساهم الفيتامينات في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الاكتئاب، وخاصة فيتامين C، والذي يمكن الحصول عليه من التوت البري والبروكلي والجريب فروت والكيوي والبرتقال والفلفل والبطاطس والفراولة والطماطم، كما أن لفيتامين E دوره الفعال في الحماية من الاكتئاب، ويتوفر في كل من المكسرات والبذور والزيوت النباتية وجنين القمح وغيرها.

ومن المهم أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين D وB بمختلف أنواعها وخاصة B12، والتي تتوفر في البقوليات والمكسرات والعديد من الفواكه والخضروات الخضراء الداكنة والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

الأطعمة الغنية بالبروتين

تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين في زيادة الطاقة واليقظة، ما يساعد في الحماية من الاكتئاب وتأثيره على صحة الدماغ، لذا من المهم تناول الفول والبازلاء واللحم البقري والجبن قليل الدسم والسمك والحليب والدواجن ومنتجات الصويا واللبن.

مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية

تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية يعزز وظائف المخ ويساعد على تقليل خطر الإصابات بالاضطرابات المزاجية وأمراض الدماغ، وتتواجد هذه الأحماض في سمك السلمون والسردين والتونة والماكريل، بالإضافة إلى بذور الكتان وبذور الشيا والجوز.

ثانيًا.. ما ينبغي تجنبه

في حالة الإصابة بالاكتئاب، دائمًا ما يُنصح بتجنب الأطعمة المكررة والوجبات السريعة، والتي عادة ما تكون مرتفعة في السعرات الحرارية وقليلة المغذيات، وسبق أن كشف الخبراء أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من هذه الأطعمة والوجبات يكونون أكثر عرضة للاكتئاب.

الكافيين

في حين أن بعضًا من الكافيين قد يساعد المصابين بالاكتئاب، إلا أن الإكثار منه يعزز التوتر والاكتئاب، والأرق أيضًا.

الكحوليات

يميل بعض الأشخاص إلى شرب الكحوليات، وخاصة عندما يشعرون بالضيق، ظنًا منهم أن هذه المشروبات ستحل المشكلة، ولكنها في الحقيقة تؤدي إلى تفاقم الحالة، وقد سبق أن كشف الخبراء علاقة بين الكحوليات والإصابة بمشاكل عقلية أو نفسية، مثل الاكتئاب.