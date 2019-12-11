خرافات شائعة عن الاكتئاب.. تعرف عليها

كشف تقرير نشره موقع ”با-باميل“ الإلكتروني، أن الاكتئاب مثل باقي الأمراض يجب أن تتم متابعته مع طبيب، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن264 مليون شخص على مستوى العالم ومن مختلف الأعمار مصابون بالاكتئاب.

ووفقًا للتقرير فإن هناك خرافات شائعة عن الاكتئاب وفي غاية الخطورة منها:

الاكتئاب ليس مرضًا حقيقيًا

الدماغ كباقي أعضاء الجسم غير محصن ضد الأمراض، ويظهر ذلك في الأمراض النفسية والعصبية، ومن أشهر هذه الأمراض الاكتئاب، فعلى عكس الشائع هو مرض فعلي ناجم عن الخلل الوظيفي والهيكلي في بعض خلايا الدماغ مثل الفص الجبهي الأصغر وغيره من المناطق التي تؤثر على سلوك الإنسان وعواطفه.

الاكتئاب مجرد حالة شفقة وحزن

الاكتئاب حالة مرضية لها عدة أعراض تتعدى الإحساس الدائم بالحزن والشفقة تجاه النفس والمكوث في السرير، فهناك فقدان الشغف والرغبة في أداء المهام اليومية، إلى جانب أعراض نفسية وجسدية أخرى من الممكن أن تستمر لمدة شهور أو سنوات، لذلك من الأفضل سرعة المتابعة مع طبيب.

اشغل نفسك بالعديد من المهام

إذا حاول مريض الاكتئاب إشغال نفسه بالعمل والعديد من المهام الشاقة فذلك قطعًا لن يؤدي إلى التخلص من أعراض وعواقب الاكتئاب ولن يصرف ذلك انتباهه عما يشعر به، بل من الممكن أن يعيق إرادته وقدرته على العمل، وذلك سيزيد من سوء الحالة ويعطيه حالة أكبر من عدم الرضا وفقدان الثقة بالنفس، لذلك يجب استشارة الطبيب لتحديد الأعمال المناسبة لعلاج الاكتئاب.

المصابون بالاكتئاب تظهر عليهم علامات الحزن طوال الوقت

تختلف أعراض الاكتئاب من شخص لآخر، وليس شرطًا أساسيًا أن المصاب بالاكتئاب يبدو حزينًا وغاضبًا طوال الوقت، فهناك من يستطيع إخفاء أعراض الاكتئاب ببراعة عمن حوله لأنه يعتبر الاكتئاب مرضًا مخجلًا لا يجب أن يطلع الناس عليه، ولكن يظهر الاكتئاب في أعراض أخرى مثل صعوبة التركيز وفقدان الطاقة والاهتمام بالأشياء، وذلك وفقٌا لما صرحت به جمعية الطب النفسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

الرجال لا يعانون من الاكتئاب

على الرغم من أن النساء معرضات للإصابة بالاكتئاب بنسبة تتجاوز الضعف عن الرجال، إلا أن الرجال يصابون به ومعدلات الانتحار بينهم بسبب الاكتئاب تفوق معدل النساء، ومن غير الصحيح القول إن الاكتئاب مرض لا يصيب الرجال، فهو يصيب جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم.

تناول مضادات الاكتئاب خطر على صحة الإنسان العقلية والجسدية

هذه الأدوية مخصصة لتغيير كيمياء المخ في المناطق التي تسبب تلك الحالة المرضية، ومفعول هذه المضادات لا يؤثر بشكل سلبي لا على العقل ولا على الجسم، فهي تعمل على مستقبلات معينة في الدماغ.