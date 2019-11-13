الفاكهة والخضراوات ”مضادات حيوية“ للسرطان والاكتئاب

دائمًا ما يشير الخبراء إلى أهمية الفاكهة والخضراوات بمختلف أنواعها وتعد جزءًا أساسيًّا من النظام الغذائي الصحي، إضافة إلى العديد من الأطعمة التي تشمل أنواعًا من اللحوم والجبن وغيرهما.

فمن الدماغ والقلب إلى غيره من أجهزة الجسم، تتميز الفاكهة والخضراوات بخصائص صحية لا تُحصى ومهمّة لكل من الكبار والصغار، فضلًا عما تحويه من فوائد جمالية أيضًا.

وعلى الرغم من أن الكثيرين يستهترون بأهمية الفاكهة والخضراوات، ويتجاهلون تناولها أو يقللون منها، إلا أن ذلك يعرضهم للكثير من المخاطر الصحية، والتي كشفت عنها مجلة ”ذا هيلثي“.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان

كشف الخبراء أن اعتماد نظام غذائي يحتوي على الأطعمة النباتية، والتي تكون ذات أوراق خضراء وغنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E و C، مثل السبانخ إضافة إلى الأطعمة الغنية بالكاروتينات، تقلل خطر الإصابة بالسرطان، بينما يزداد خطر الإصابة بالمرض الخبيث عند التخلي عنها.

الاكتئاب

لا يقتصر الأمر على المخاطر الصحة الجسدية فقط، فبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، قد يؤدي عدم تناول الفاكهة والخضراوات أو ما يكفي منها، إلى الإصابة بالاكتئاب والذي كثيرًا ما يؤدي إلى الانتحار في بعض الحالات.

إذ كشف الخبراء أن عدم استهلاكها يؤدي إلى نقص فيتامين B6 وحمض بانتوثينيك في الجسم؛ ما قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.

مشاكل في الهضم

دون استهلاك ما يكفي من الفاكهة والخضراوات، يصبح الإنسان أكثر عرضة لمشاكل في الهضم، وأخرى تتعلق بها، التي تشمل الإمساك وداء الـ ”رداب القولوني“، وحتى البواسير، وذلك ينتج عن غياب استهلاك ما تحتويه الفاكهة والخضراوات من آلياف وسليولوز وغيرهما من المكونات المفيدة.

زيادة الوزن والسكري

مع التخلي عن الفاكهة والخضراوات، يزداد اعتمادك على الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون؛ ما يساهم في زيادة وزنك، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة خطر إصابتك بالسكري.

كما أنه إذا كنتِ مصابة بالسكري ولا تستهلكين ما يكفي من الفاكهة أو الخضراوات، يؤدي ذلك إلى الإخلال بمستويات الجلوكوز.

أمراض القلب والسكتة الدماغية

قد يؤدي إهمالك لتلك الأطعمة المفيدة أيضًا، إلى زيادة خطر إصابتك بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وذلك لأن الخبراء كشفوا أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات يحميكِ من الوفاة نتيجة تلك الأمراض بنسبة 4 % مقابل كل مرة تتناولين فيها الفاكهة والخضراوات.