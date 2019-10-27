خبراء تغذية: الأكل الجيد يمنع تفاقم الأمراض المزمنة

إذا كنت تعاني من حالة صحية مزمنة، كارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، أو الإصابة بمرض السكري، يمكنك إدارة مرضك جزئيًا من خلال تناول الطعام الصحي، واتباع النظام الغذائي المناسب، مثل: حمية داش لوقف ارتفاع ضغط الدم، وحمية البحر الأبيض المتوسط، وحمية الخضراوات لتخفيض الوزن، وذلك وفقًا لخبراء في التغذية.

وبحسب صحيفة ”ساراسوتا هيرالد تريبيون“ الأمريكية، يحث خبراء التغذية، على تناول 5 حصص أو أكثر من الفاكهة والخضراوات يوميًا، وتجنب العادات الخاطئة في النظام الغذائي مثل تناول الطعام والسكر أثناء مشاهدة التلفاز باستثناء تناول الفاكهة.

ويدعو الخبراء، إلى اتباع نظام صحي يبدأ بتناول وجبة الإفطار ثم تناول الفاكهة والخضراوات، ومن ثم تناول الدهون الصحية، وتحريك الجسم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية، بتناول الملح يوميًا بكمية لا تتعدى 2300 ملليغرام، ”حوالي 1 ملعقة صغيرة“.

وقال دونالد هينسرود؛ أخصائي التغذية في مؤسسة ”مايو كلينك“ الطبية بولاية مينيسوتا الأمريكية“إنه يوصي بالوجبات الغذائية لمرضاه، وفقًا لحالتهم المرضية، والفحص السريري“، مبينًا أن ”الأدلة العلمية أظهرت وجود تشابه بين المواد الغذائية، أكثر من الاختلافات، حيث تُعد على عكس الأغذية المصنعة ومعظمها قائم على النباتات”.

وكتب هينسرود، حمية خاصة بمرضى السكري، والتي تُوصي بتناول الكثير من الفاكهة والخضراوات ومنتجات حيوانية أقل.