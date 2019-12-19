لماذا يستدعي السعال سرعة العلاج؟

حذَّر موقع ”با-باميل“ من خطورة عدم علاج السعال، لما لذلك من تداعيات قد تكون خطيرة على صحة الجسم بشكل عام.

والسعال (الكحة)، هو طرد سريع للهواء من الرئتين لتنظيف الحلق ومجرى الهواء من المخاط، والسوائل، والميكروبات، ومتوسط الفترة التي يستمر السعال خلالها هو 18 يومًا فقط، وأي سعال يتجاوز تلك الفترة يعد مرضًا مزمنًا، ويجب على وجه السرعة طلب المساعدة الطبية، فهناك أشخاص يتركون السعال يستمر لفترات طويلة دون علاج.

وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني، فإن السعال إذا تُرك دون علاج مناسب له ستكون آثار سلبية وخطيرة على الصحة، وسيكون بداية لأمراض كثيرة، مثل السل، وبعض أنواع السرطان، بالإضافة لما يسببه من أرق، ونوبات صداعٍ، وسلس البول، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

آلام العضلات

يؤدي السعال المستمر إلى آلام عضلية مزمنة، فهو يولّد ضغطًا قويًا داخل الجسم، ويُجهد العضلات مسببًا آلامًا مبرحة وشديدة.

تصدع الأضلاع

يؤدي السعال المستمر لتصدع أضلاع الجسم، وفي بعض الحالات تكسيرها، خاصًة لدى النساء والمرضى الذين يعانون من الهشاشة، وانخفاض كثافة العظام.

ضرر الأوعية الدموية الصغيرة

قد تتسبب نوبة من السعال العنيف في انفجار الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف، ومنطقة الشرج، وتؤدي لحدوث نزيف شديد.

تمزق الحجاب الحاجز

أثناء السعال تنقبض عضلات القفص الصدري، والحجاب الحاجز، حيث يتم دفع الحجاب الحاجز إلى الأعلى والأضلاع إلى الأسفل، وبالتالي يؤدي هذا التأثير الانعكاسي إلى تمزق الحجاب الحاجز ما يستدعي التدخل الجراحي.

تهتك أنسجة الحلق

يسبب السعال المستمر التهابات شديدة في الحلق، والتي بدورها تؤدي إلى تهتك وتلف الأنسجة الموجودة داخله، ويصبح الوضع مرضًا مزمنًا يصعب علاجه.

تقيؤ الدم

يؤدي السعال الشديد لتقيؤ الدم مع حدوث أعراض مصاحبة، مثل: الدوار، وارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وآلام الصدر، وذلك مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة، مثل: السل، والالتهاب الرئوي الحاد.

الإغماء والفقدان المؤقت للوعي

يحدث الإغماء بسبب انخفاض ضخ الدم في الأوردة، وعدم وصوله بشكل جيد إلى القلب، وذلك بسبب السعال المستمر والذي يسبب أيضًا ارتفاع ضغط الدم، حيث يفقد الإنسان وعيه بشكل مؤقت، ويصاب بنوبة من الإغماء، ويصبح في حالة من الوهن والإرهاق طوال الوقت.