كيف تسيطر على السعال الجاف ليلاً بطرق طبيعية؟

السعال الجاف من أكثر الأمراض إزعاجًا، لأنه لا يزيل المخاط أو البلغم أو المهيجات من الرئتين أو الممرات الأنفية، ويصاب الشخص بهذا النوع من السعال نتيجة تغيرات الطقس، لا سيما في الشتاء القارس.

ويتسبب السعال الجاف في الاستيقاظ طوال الليل، حيث يكون أشد ألًما وإزعاجًا، فقد تتعامل معه بسهولة أثناء النهار، عن طريق تناول الدواء المناسب أو احتساء المشروبات الساخنة بصفة مستمرة.

ويعد العسل وشاي الزنجبيل من المشروبات الأكثر شيوعًا لعلاج هذه الحالة، لكننا لا نستطيع تجهيزه في الليل، نظرًا للإعياء الناتج عن قلة النوم، وبالتالي يتعين علينا التفكير في بدائل طبيعية منزلية، للتخلص من هذه الأعراض المؤرقة، يقدمها لنا موقع ”ذا هيلث سايت“.

الترطيب

لا بد من توفر جهاز ضبط الرطوبة في غرفة النوم، فالرطوبة تقل جدا في الشتاء الذي يتميز بالهواء الجاف والبارد، لذلك أنت بحاجة لهذا الجهاز لكي يرطب درجة حرارة غرفة النوم ويجعلك تنام ملء جفونك.

استنشق البخار الساخن

يساعدك استنشاق البخار الساخن ليلاً على فتح الجيوب الأنفية وتليين أغشية المخاط، والمساعدة على تخفيفه وخروجه من الجسم، حضره بنفسك عن طريق غلي الماء ووضعه في إناء عميق، مع تغطية الرأس بمنشفة لعدم تصاعد البخار بعيدا عن الرأس، والحفاظ على سخونة الماء لأطول فترة ممكنة.

وسادة إضافية

احرص على رفع رأسك قليلا عن المعتاد أثناء النوم، لتساعدك هذه الوضعية على التنفس بشكل مريح، وتهدئ من حدة السعال الليلي، وتأكد من نومك في وضع مريح، حتى لا يتأثر جسمك ويصيبه الألم عند الاستيقاظ.

العسل والزنجبيل قبل النوم

سيهدئ العسل أو الزنجبيل من التهاب الحلق، تناول ملعقة صغيرة من العسل أو شاي الزنجبيل المحلى بالعسل قبل الخلود إلى النوم، عن طريق وضع الزنجبيل مع العسل ويضاف الماء، ثم يغلى الخليط لمدة 2 -3 دقائق، واحرص على تناوله ببطء وستشعر بالمزيد من الراحة والتحسن.

المنثول

يتوفر المنثول وهو زيت طيار له رائحة عطرية مميزة، ومركب عضوي موجود في بعض النباتات العشبية ويستخرج غالبًا من النعناع أو عشبة الفليو، في شكل أقراص يمكنك تناولها بطريقة المص، وبدوره سيخفف من حدة الألم بشكل سريع، ويشعرك بالراحة لوقت طويل.