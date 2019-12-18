تحسّن وظائف الكلى.. فوائد كثيرة لصودا الخبز

لا غنى عن صودا الخبز والمعروفة باسم كربونات الصوديوم، بصنع الكعك والسلع المخبوزة، حيث إن لها تأثيرًا صحيًا وفعالًا، يتعدى مجرد استخدامها بصنع المخبوزات اللذيذة.

وبحسب ما نشره موقع “ با-باميل “ الإلكتروني، فإن لصودا الخبز فوائد صحية مذهلة على صحة الإنسان وتساهم بعلاج العديد من الأمراض ومنها:

تعالج حموضة المعدة:

واحدة من أهم فوائد صودا الخبز هو أنها عنصر محايد في الجسم وتعمل على علاج الحموضة، وهي حالة شائعة لدى العديد من الأشخاص، فهي تخفف من تأثير حمض المعدة، ومن أعراض ارتداده التي تسبب الحموضة وغيرها من مشاكل المعدة الكثيرة.

وتضاف نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم إلى كوبين من الماء، ويشرب هذا المزيج بعد ساعة من تناول الطعام.

تحسين وظائف الكلى:

تعمل صودا الخبز على توفير الأداء السلس لوظيفة الكليتين، حيث تحافظ على مستوى الحموضة في الجسم، وتشير الأبحاث التي تم نشرها في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى وبعد إجراء عدة تجارب إلى أن المرضى الذين يعانون من انخفاض في وظائف الكلى قد تحسنت حالتهم مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها.

تخفيف آلام المفاصل:

تقلل صودا الخبز من الآلام الناتجة عن التهابات المفاصل، وذلك من خلال منع الجهاز المناعي من مهاجمة المفاصل للمرضى المصابين بالالتهاب الروماتويدي، فآلام المفاصل تنتج عن وجود مستويات عالية من حمض اليوريك، وتساعد صودا الخبز على إزالة الحمض الزائد، ويعد ذلك علاجًا فعالًا من الممكن إضافتها للماء أو تذويب نصف معلقة تحت اللسان.

تساعد بعلاج التهابات المسالك البولية:

تعمل صودا الخبز بمثابة جدار واقٍ ضد التهابات المسالك البولية بسبب قدرتها على تقليل مستويات الحموضة في البول.

التخلص من الشفاه الداكنة وإصفرار الأسنان:

للتخلص من مشكلة الشفاه الداكنة التي يعاني منها الكثير، يمكنك خلط صودا الخبز بملعقة عسل ووضعها على الشفاه لمدة 3 دقائق على الأقل ثم تُغسل بالماء، وأيضا تعد صودا الخبز علاجًا فعالًا للحصول على أسنان بيضاء لقدرتها على إزالة الرواسب الجيرية وتغيير لون الإصفرار بسبب قوتها القلوية.