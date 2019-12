دراسة: تناول 3 أقراص من الأسبرين أسبوعيًا يطيل عمر كبار السن

كشفت دراسة جديدة أن كبار السن يمكنهم زيادة فرصة تمتعهم بحياة أطول عن طريق تناول الأسبرين بانتظام.

ووجدت الدراسة أن كبار السن الذين تناولوا الأسبرين 3 مرات على الأقل أسبوعيًا، هم أطول عمرًا لعقد من الزمان عن أولئك الذين لم يتناولوه، وذلك وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتعزز نتائج الدراسة مجموعة متزايدة من الأدلة حول فوائد الأسبرين، حيث قام فريق بقيادة المعهد الوطني للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند بمتابعة 146152 أمريكيًا فوق سن 65 عامًا بين عامي 1993 و 2008.

وتم طرح مجموعة من الأسئلة، بما في ذلك عدد مرات تناولهم للأسبرين، وقام الباحثون بمراقبة صحتهم لمدة بلغ متوسطها 12 عامًا.

وتوصل الباحثون إلى أن أولئك الذين تناولوا الدواء 3 مرات في الأسبوع أو أكثر كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 19 % خلال تلك الفترة من أولئك الذين لم يتعاطوها، وكان احتمال الإصابة بالسرطان بنسبة 15 % وأقل.

وعلى وجه الخصوص، يبدو أن الأسبرين له تأثير وقائي لسرطانات الأمعاء والجهاز الهضمي، مع وجود حالات أقل بنسبة 29 % و 25 % على التوالي.

وفي مقال نشر في مجلة (Open Of the Journal of The American Medical Association (JAMA) ، قال الفريق العلمي: ”وجدنا ارتباطًا مهمًا بين استخدام الأسبرين وانخفاض جميع الوفيات بين الأفراد في سن 65 عامًا وما فوق، بسبب أمراض السرطان وسرطان المعدة والأمعاء وسرطان القولون والمستقيم.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الاستخدام طويل الأمد لحبة واحدة منخفضة الجرعة يوميًا من الأسبرين له تأثير وقائي، على الرغم من أن مراجعة 13 دراسة منفصلة نُشرت في (JAMA) في يناير/ كانون الثاني الماضي، لم تجد أي صلة إيجابية وحذرت من زيادة خطر حدوث نزيف داخلي.