دراسة: تناول الأسبرين يوميًا لا يمنع النوبات القلبية والدماغية

حذّر باحثون اليوم الأحد، من تناول عقار الأسبرين يوميًا، بعد أن اكتشفوا أنه لا يحد من الإصابة بالنوبات القلبية والدماغية، ولا يمنع كبار السن من الإصابة بالخرف، كما هو شائع.

وأجرى باحثون من جامعة “موناش” في أستراليا، دراسة تجريبية على 1900 شخص بالغ، أظهرت نتائجها أن الأشخاص الذين يأخذون الأسبرين يوميًا مُعرضين للوفاة بنسبة 5.9%، مقارنةً مع الذين يتجنبون تناوله.

ووجدت الدراسة، إمكانية إصابة مستعملي الأسبرين بخطر نزيف داخلي بنسبة 3.8%، مقارنة مع الذين لا يستعملونه، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وبحسب قائد الفريق البحثي جون ماكنيل، فإن الملايين من كبار السن حول العالم، يأخذون الأسبرين دون سبب طبي، ظنًّا منهم أنه يحمي صحتهم، مبينًا أن نتائج الدراسة أثبتت عكس ذلك.