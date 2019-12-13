تعرّف على مراحل الشيخوخة الثلاث

كشفت أبحاث مجموعة من علماء ”جامعة ستانفورد“ الأمريكية وجود 3 مراحل لشيخوخة الإنسان، فضلًا عن وجود اختلاف بين النساء والرجال فيما يتعلق بالتقدم في العمر.

ووفقًا لمجلة ”ساينس أليرت“، أجرى الباحثون دراسة تحليلية لـ3 آلاف بروتين في بلازما الدم كجزء من بحث تضمن 4263 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18- 95 عامًا، واكتشفوا تغيرات تحدث في 1379 من البروتينات وتتباين بقدر كبير حسب عمر الشخص.

وبفحص مستويات 373 من هذه البروتينات، تمكن الباحثون من تحديد أعمار المشاركين بدقة عالية، ووجدوا أنه من الممكن تحديد عمر الإنسان تقريبًا من معرفة مستوى 9 بروتينات فقط.

وخلال البحث، وجد العلماء أن مستوى 895 بروتينًا من المستخدمة في تحديد العمر تختلف بين الجنسين من نفس العمر، ما يرجح اختلاف شيخوخة النساء عن الرجال.

وتوصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن التغيرات الأساسية في بروتينات بلازما الدم تحدث على 3 مراحل، في عمر 34 و60 و78 عامًا.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف سيسمح بمكافحة الأمراض المرتبطة بتقدم العمر بفعالية أكثر.

وقال الدكتور ”ويس – كوراي“ مؤلف الدراسة: ”لدينا الآن دليل على أن الشيخوخة ليست عملية طويلة ومستمرة تتحرك بنفس السرعة طوال حياتنا، بل لها مراحل وخصائص مختلفة، وهذا قد يساعدنا على فهم كيفية الأمراض التي تتطور مع التقدم في السن، بما في ذلك الزهايمر أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وعلاجها بطريقة فعالة“.