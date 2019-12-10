كيف يتخلص الجسم من الدهون ”الحشوية“؟

تتمثل خطورة الدهون ”الحشوية“ في قربها من الأعضاء الداخلية مثل: الكبد، والبنكرياس، والأمعاء، على عكس الدهون المتراكمة تحت الجلد، ما يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة في ”القلب“.

ويساعد بعض العادات الغذائية على التخلص من دهون البطن الضارة، والحفاظ على صحة الجسم والحد من تعرّضه للمخاطر الصحية.

هذه أبرز الطرق الصحية للحفاظ على الجسم:

تقليل السكر

يتسبب تناول السكر بكميات كبيرة، بزيادة الدهون ”الحشوية“ بشكل واضح، حيثُ أرجعت الدراسات السبب إلى عنصر ”الفركتوز“ المضاف إلى السكر، علاوة عن احتواء السكريات البسيطة على جزيئات ”الكربوهيدرات“.

وخلُصت إحدى الدراسات إلى تحول كميات كبيرة من ”الفركتوز“ إلى دهون بواسطة الكبد، ما يتسبب بزيادة تراكم الدهون ”الحشوية“، في حين أن تناول السكر والفركتوز بكميات قليلة، يعد من الوسائل الفعالة للحد من الدهون ”الحشوية“.

وفي دراسة أجريت على 41 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 9 – 18 عامًا، استبدل العلماء ”الفركتوز“ بـ“النشا“ في نظامهم الغذائي، لتوفر نفس السعرات الحرارية المطلوبة، الأمر الذي ساهم بتقليل دهون الكبد بنسبة 3.4 %، كما قلت الدهون ”الحشوية“ بنسبة 10.6 % خلال 10 أيام فقط.

البروتينات

وخلصت الدراسات إلى أن زيادة تناول البروتين تساعد في إنقاص الوزن، وفقدان الدهون ”الحشوية“ بشكل واضح، وتقلل من الشعور بالجوع، بسبب زيادة مستويات هرمونات الامتلاء ”GLP-1وPYY“ و“الكوليسيتوكينين“، وتقليل مستويات هرمون الجوع المسمى بـ“الجريلين“.

ويعزز البروتين عملية الأيض، حيثُ تؤكد دراسة اشتملت على أكثر من 23 ألف شخص، أن تناول البروتين بكميات كبيرة يرتبط بمؤشر كتلة الجزء الأسفل من الجسم، ويزيد من ”الكوليسترول“ الجيد، ما يقلل من محيط الخصر، الذي تظهر به الدهون ”الحشوية“ بشكل كبير.

ويسهم ”الكوليسترول“ الجيد في إزالة نظيره الضار من مجرى الدم، مثل الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، لأن الأخير يتراكم داخل جدران الأوعية الدموية ويضيق الشرايين، وبذلك تتكون الجلطات وتؤدي للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

مصادر البروتين

يتوافر البروتين في اللحوم، والدواجن، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، واللبن، والجبن، والمكسرات، والفول، والبقوليات، مثل العدس والحمص، بالإضافة إلى منتجات الصويا مثل التوفو، فضلًا عن بعض الحبوب والمنتجات القائمة عليها.

ممارسة الرياضة

تلعب الرياضة دورًا محوريًا في تقليل الدهون ”الحشوية“، لاسيما أن ممارستها بصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا، تساعد على التحكم في الوزن، وفقدان الدهون ”الحشوية“ خاصة في منطقة البطن

ويفضل ممارسة تدريبات القوة المعززة بالأوزان (الدمبل)، إلى جانب التمرينات الموضعية كالقيام والجلوس؛ لشد عضلات البطن؛ لضمان عدم عودة الدهون ”الحشوية“ مرة أخرى إلى الجسم.