الكويت.. سيدة “بدون” أرادت “شفط الدهون” للحصول على جسد ناعم فحصلت على تشوهات

أحيلت سيدة من غير محددي الجنسية “بدون” في دولة الكويت، إلى مستشفى حكومي من قبل الجهات الأمنية، وذلك لإثبات تعرّضها لإصابات بليغة، بسبب خطأ طبي.

وحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن سيدة من مواليد 1993، كشفت أنها تردَّدت على مستشفى خاص لإجراء عملية شفط دهون، مبينة أن طبيبًا في المستشفى أبلغها بوجود جهاز شفط للدهون باستطاعته أن يحقق حلمها.

وأضافت السيدة، أنها دفعت كامل الرسوم المطلوبة وأجرت العملية في يوليو/تموز 2018، لكنها فوجئت بعدها بتعرض المناطق التي تم شفط الدهون منها لتشوهات بليغة.

وأكدت أنها راجعت المستشفى لعلاج التشوهات، لكنهم ماطلوا بذلك ولم يبالوا بحالتها الصحية.