ابتكار جهاز يساعد في التعافي من السكتة الدماغية

ابتكر الباحثون جهازًا يساعد في التعافي من السكتة الدماغية، وذلك من خلال تثبيته في الأذن، حيثُ يعمل على نقل تيارات كهربائية خفيفة عبر الجلد، لاستهداف أعصاب معينة.

وأوضح الباحثون أن تقنية الجهاز تحفز العصب المتصل بالدماغ المعروف باسم ”العصب المبهم“، لمساعدة الدماغ على إنشاء روابط جديدة بين الخلايا للاستجابة لأي إصابة، مثل السكتة الدماغية.

جاء ذلك نتيجة لدراسة، اُجريت من قِبل فريق من جامعتي ”شيفيلد هالام“ و“شيفيلد“ البريطانيتين، حيثُ اختبر الباحثون التقنية على 12 مريضًا، أُصيبوا بضعف في أذرعهم نتيجة السكتة الدماغية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعلى مدار 6 أسابيع خضع كل مريض إلى 18 جلسة بالتقنية الجديدة، استغرقت كل جلسة ساعة واحدة، إضافة إلى جلسات أخرى خاصة بحركة أذرع المشاركين، حيثُ وجد الباحثون أن 7 من المرضى، استرجعوا القدرة على السيطرة على حركات أذرعهم.

وتفتح التقنية الجديدة باب الأمل للتعافي من السكتة الدماغية، التي كثيرًا ما تؤدي إلى الوفاة، وفي حال عدمها تؤدي إلى عدم قدرة المصاب على التحكم في حركته، وذلك لأن العصب المبهم يمتد عبر الصدر إلى الدماغ، ويشارك في التحكم في كل شيء بدءًا من البلع وحتى إدارة معدل ضربات القلب والهضم، فضلًا عن تحفيز التواصل بين خلايا الدماغ.

يذكر أنه حتى بعد مرور 6 أشهر من الإصابة بسكتة دماغية، يحتاج حوالي 50% من المرضى إلى مساعدة لأداء مهامهم اليومية مثل تناول الطعام وارتداء الملابس وغيرها.

وعلى الرغم من النتائج الواعدة للدراسة، إلا أن الباحثين يسعون إلى إجراء أبحاث أخرى لاختبار التقنية، ومدى فعاليتها للمساعدة في التعافي من حالات أخرى ترتبط بالعصب المبهم، بما في ذلك الصرع والاكتئاب.