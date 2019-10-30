في يومها العالمي.. كيف يمكنك منع السكتة الدماغية؟‎‎

تقدم جمعية القلب الأمريكية نصائح للحفاظ على الصحة لمنع حدوث السكتة الدماغية والتعرف على علاماتها، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام.

وقالت كريستي سمورول، مديرة الاتصالات في جمعية القلب الأمريكية في سيراكيوز ”السكتة الدماغية أكثر شيوعًا مما تعتقد، فهي القاتل رقم 5 في أمريكا، كما أنها السبب الأول للإعاقة الطويلة الأجل“.

ووفقًا للجمعية المرموقة، يعاني المزيد من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا من السكتات الدماغية، لذلك حددت خطوات يمكن للناس اتخاذها لمنع السكتة الدماغية أبرزها التحقق من الضغط وإبقاؤه تحت السيطرة، أكل الفواكه والخضراوات، الحصول على قسط كافٍ من النوم (يفضل من 7 إلى 9 ساعات)، إضافة إلى المشي.

”يمكن للعادات الصحية حماية وتحسين وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية“، هذا ما أكده الدكتور ساتيش كريشنامورثي، مدير جراحة الأعصاب في جامعة ولاية نيويورك – جامعة أبستيت الطبية.

وأضاف ”هذه الاقتراحات البسيطة مفيدة للجميع، حتى إذا كنت لا تعتقد أنك من المحتمل أن تصاب بسكتة دماغية“.

وعلى الرغم من أن العديد من البالغين لا يعتقدون أنهم معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو انخفاض وظائف المخ، فالواقع أن ما يقرب من نصف جميع البالغين في أمريكا يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وارتفاع ضغط الدم غير المعالج هو واحد من أكثر الأسباب شيوعًا للسكتة الدماغية، وأيضًا يسبب ما يصل إلى 60 في المئة من الخرف“.