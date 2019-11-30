”الغذاء والدواء“ السعودية توضح حقيقة التبغ المغشوش بالأسواق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم السبت، أن منتجات التبغ المستوردة إلى المملكة سليمة ومطابقة للتراكيز المحددة من النيكوتن والقطران وأول أكسيد الكربون.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع ما أثير مؤخرًا عن وجود أنواع من التبغ المستورد المغشوش في الأسواق السعودية.

ودشن ناشطون هاشتاغ ”#الدخان_الجديد_مغشوش“ على ”تويتر“؛ للمطالبة بوقف التعامل مع أنواع جديدة من السجائر غزت المملكة رديئة الجودة ومغشوشة، مطالبين بإرجاع الدخان القديم.

وأكدت الهيئة أن مكونات السجائر ضمن المواصفات المعتمدة وخالية من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها.

وأوضحت الهيئة أن لائحة إلزام الشركات بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج لم تنص على تغيير مكوناته الداخلية أو مركباته، وهي نفس المواصفات التي فرضتها الدول على شركات التبغ وساهمت في تعزيز الصحة العامة لديها.

وأكدت الهيئة أن أغلب علب السجائر تحمل الختم الضريبي الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج وسلامة مصدر قدومه من خارج المملكة عبر تطبيق ”تحقق“.

وأشارت إلى أن منتجات التبغ غير صحية حتى لو كانت مُطابقة للمواصفات.