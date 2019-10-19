المغرب.. زيادة بإيرادات ضرائب الخمور والتبغ في موازنة 2020

تعوّل حكومة سعد الدين العثماني في المغرب والتي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، على إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور والتبغ، لإنعاش الموارد المالية للمملكة خلال العام المقبل.

وحسب مشروع موازنة 2020، فإن توقعات إيرادات الضريبة على الخمور والكحول ستقفز إلى 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم خلال السنة الجارية (2019)، أي بزيادة أكثر من 100 مليون درهم.

ومن المرتقب أن يشكل الرسم المفروض على التبغ المصنع موردًا مهمًا بالنسبة للدولة، إذ يتوقع أن يصل السنة المقبلة إلى حوالى 11 مليارًا و277 مليون درهم، مقابل 11 مليارًا و55 مليون درهم السنة الجارية.

ويهدف مشروع موازنة 2020، والذي من المرتقب أن يصادق عليه البرلمان المغربي الاثنين المقبل، إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3.7%.

واستندت الحكومة في توقعاتها بمشروع الموازنة على فرضية محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول عند 67 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان 350 دولارًا للطن.