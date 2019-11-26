الكشف عن علاج جديد لآلام المفاصل والغضاريف

كشف خبراء مختصون عن علاج جديد فعّال في التخفيف من آلام المفاصل والغضاريف، التي يصاب بها واحد من كل 5 أشخاص فوق سن الـ45 عامًا.

ويعتمد العلاج الجديد على أخذ دهون من منطقة البطن وحقنها في المفاصل، وهو ما يمكن أن يساعد في تخفيف الألم، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويأتي العلاج الجديد بعيدًا عن الحقن بـ“الكورتيزون“، الذي كشفت دراسة حديثة أنه أحد أكثر العلاجات شيوعًا لتخفيف الألم والتورم، إلى أن يضر أكثر مما تنفع.

ووجد علماء من جامعة بوسطن الأمريكية أن المنشطات المستخدمة في حقن الكورتيزون يمكن أن تسرع في تفكك المفصل؛ ما يُسرع الحاجة إلى استبدال الركبة.

وقال الدكتور علي جرمازي، أستاذ علم الأشعة: ”لقد أخبرنا المرضى أنه حتى لو لم تُخفف الحقن من الآلام، فإنها لن تؤذي، إلا أنه وجدنا الآن أن هذه الحقن يمكن أن تكون ضارة للمفاصل“.

وبالنسبة للعديد من الأطباء، فإن حقن الكورتيزون تُسهم في الحد من تورم هشاشة العظام، إلا أنها تقلل نشاط الجهاز المناعي وتسرع من عملية التهاب المفاصل وتزيد من خطر العدوى عند إجراء عملية جراحية.

ويعتمد حاليًا على طريقتين بديلًا للكورتيزون، إحداهما تعتمد على الحقن الدهنية، التي تُحقن بمواد دهنية بحمض ”الهيالورونيك“، إلا أنها لا تناسب الجميع.

ويتبع الأطباء حاليًا نهجًا جديدًا يعتمد على حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية وهو خيار جديد مثير للاهتمام، حيث تحتوي الصفائح الدموية على عوامل نمو يعتقد أنها تحفز إصلاح الغضروف، وعلى الرغم من أمان هذه الطريقة، إلا أنها لها فعالية محدودة.