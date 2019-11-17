بعد شعورها بآلام مستمرة بعد الولادة.. هذا ما عثر عليه الأطباء داخل رحمها

تسببت عملية ولادة طبيعية أجريت قبل عدة شهور، بآلام مستمرة لسيدة أردنية، ما تطلب إجراء فحص طبي، كشف أن سبب الآلام قطعة ”شاش“ طبي عالقًة في الرحم، كان أطباء التوليد قد نسوها خلال عملية الولادة.

وقال زوج السيدة، إن ”زوجته دخلت قبل نحو ثلاثة شهور إلى مستشفى البشير الحكومي في العاصمة عمّان، للولادة، ثم بدأت تشعر بآلام حادة ومستمرة في منطقة البطن، ما أثر على ممارسة حياتها بشكل طبيعي“.

وأضاف أنه ”بعد خضوع زوجته لفحص طبي تبين وجود قطعة شاش في رحمها، ما دفع به الأمر إلى تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة، حيث فتحت إدارة المستشفى تحقيقًا بالحادثة“، بحسب وسائل إعلام محلية.

بدوره قال مدير مستشفى البشير الحكومي، الدكتور محمود زريقات، إن ”الشكوى تخضع للتحقيق، وفي حال تبين وجود أي تقصير أو خطأ من قبل الفريق الطبي الذي أجرى عملية الولادة للسيدة، فستتم محاسبة المسؤول عنه“.