أطعمة تساهم في زيادة مذهلة لنسبة الصفائح الدموية.. تعرف عليها

هناك العديد من الأشخاص مِمَّن يعانون نقصًا شديدًا في الصفائح الدموية، ولعلاج ذلك يجب الالتزام بتناول أطعمة تحتوي على فيتامينات معينة من شأنها إعادة الصفائح الدموية لنسبتها الطبيعية.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“ أن الصفائح الدموية هي إحدى خلايا الدم التي تعمل على إيقاف أي نزيف يحدث نتيجة جرح في جسم الإنسان، ونقص عدد الصفائح الدموية يؤدي إلى الفشل في حدوث جلطة دموية عند حدوث أي جرح، وبالتالي لا يتوقف النزيف، فحتى وإن كان الجرح بسيطًا فيمكن أن يؤدي إلى نزيفٍ لفترة طويلة ثم مضاعفات خطيرة تهدد صحة الإنسان.

ومن الآثار السلبية التي تسببها نقص الصفائح الدموية الضعف والإجهاد ووجود كدمات عند التعرض لأي ضربة خفيفة والبقع تحت الجلد، والأسباب التي تؤدي لحدوث النقص في الصفائح الدموية عديدة مثل: العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو نقص بعض المعادن والفيتامينات في الدم مثل: حمض الفوليك، وفيتامين B12 ..وغيرها من الأسباب، ولكن من الممكن مع تناول أطعمة تحتوي على فيتامينات معينة أن يعيد الجسم إنتاج الصفائح الدموية بشكل طبيعي ومذهل، وهذه قائمة بالفيتامينات التي تساعد في العلاج والأطعمة الموجودة بها:

فيتامين A

يعتبر هذا الفيتامين من العناصر المهمّة لجسم الإنسان فهو يعمل على تكوين البروتين ونمو الخلايا ويوجد في العديد من الأطعمة، مثل: اللفت، والجزر، واليقطين، والبطاطا الحلوة.

حمض الفوليك

لحمض الفوليك أهمية كبيرة لصحة الإنسان فهو يعمل على انقسام الخلايا وزيادة عدد الصفائح الدموية، ونجده في البرتقال والسبانخ والخضراوات الورقية والفول السوداني.

فيتامين B12

أهم العناصر الغذائية التي يساهم نقصها في انخفاض عدد الصفائح الدموية، ولتحسين نظامنا الغذائي للقضاء على تلك المشكلة يجب إدراج أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين مثل: الحليب، والجبن، والبيض.

الحديد

نقص الحديد يسبب الأنيميا ومن ثم إلى نقص الصفائح الدموية وتناول الحديد بمعدل طبيعي يعمل على إنتاج خلايا دم صحية ومعدل طبيعي من الصفائح الدموية، ومن الأطعمة الغنية بالحديد العدس وبذور اليقطين والرمان والخضراوات الورقية.

فيتامينC

يساعد فيتامين C على سرعة امتصاص الجسم للحديد فيسرع من عملية الشفاء، كما أنه يدعم وظيفة الصفائح الدموية بشكل فعّال في الجسم وإنتاج المزيد من خلايا الدم، ويوجد في الفاكهة مثل: المانجو، والطماطم، والأناناس، والخضراوات مثل: البروكلي، الفلفل الحلو، والقرنبيط.

فيتامين K

يعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية وإنتاج خلايا صحية، ويتواجد بوفرة في البقدونس واللحوم.