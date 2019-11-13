الصحة الكويتية تنفي تفشي فايروس الإنفلونزا بمستشفى العدان

نفت وزارة الصحة في الكويت، انتشار مرض الإنفلونزا بشكل وبائي داخل مستشفى العدان، مؤكدةً أن الحالات المسجلة في المستشفى تدخل ضمن المعدلات المتوقعة في مثل هذا الوقت مع تقلبات الجو وتغيير الفصول الموسمية.

وقالت الوزارة في بيان ردًا على الأنباء المتداولة عن تفشي وباء الانفلونزا داخل المستشفى المذكور، ”إنه لا يوجد أي انتشار وبائي وإن الحالات المسجلة تدخل ضمن المعدلات المتوقعة لمثل هذه الفترة الزمنية“، مبينةً توفر كافة الأدوية لهذا المرض في الصيدليات والمستودعات التابعة للوزارة.

بيان صحفي | الصحة: لا يوجد أي انتشار وبائي و الأدوية متوفرة في الصيدليات والمستودعات التابعة لوزارة الصحة pic.twitter.com/Y5WjIKkag6 — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) November 13, 2019

وأكدت الوزارة أن التطعيم الواقي من الإنفلونزا الموسمية متوفر في مراكز الصحة الوقائية ومراكز التطعيم في جميع محافظات البلاد، داعيةً إلى اتخاذ هذا التطعيم لاكتساب المناعة الواقية ضد الإنفلونزا الموسمية.

وتطرق مستشفى العدان إلى الأخبار المتداولة بخصوص انتشار الانفلونزا، قائلًا إنه استقبل حالات إصابة بالإنفلونزا الموسمية وبالأعداد الطبيعية لكل عام مع دخول فصل الشتاء.

نظرا لما يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي عن انتشار لفايروس الانفلونزا #مستشفي_العدان لكم بأن المستشفي استقبل حالات لانفلونزا الموسمية وبالأعداد الطبيعية لكل عام مع دخول فصل الشتاء لذا اقتضي التنويه..نرفق صور للادوية المتوفرة بالمستشفي ليطمئن الأهالي#منطقة_الأحمدي_الصحية pic.twitter.com/a4p6ChGtPk — مستشفى العدان (@aladan_hospital) November 13, 2019

وأوضح المستشفى أن الأدوية المعالجة لهذا المرض متوفرة في المستشفى موثقةً ذلك بصور للأدوية الموجودة، في رسالة إلى كافة المراجعين والمرضى للاطمئنان.