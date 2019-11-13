 الصحة الكويتية تنفي تفشي فايروس الإنفلونزا بمستشفى العدان – إرم نيوز‬‎

الصحة الكويتية تنفي تفشي فايروس الإنفلونزا بمستشفى العدان

الصحة الكويتية تنفي تفشي فايروس الإنفلونزا بمستشفى العدان

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

نفت وزارة الصحة في الكويت، انتشار مرض الإنفلونزا بشكل وبائي داخل مستشفى العدان، مؤكدةً أن الحالات المسجلة في المستشفى تدخل ضمن المعدلات المتوقعة في مثل هذا الوقت مع تقلبات الجو وتغيير الفصول الموسمية.

وقالت الوزارة في بيان ردًا على الأنباء المتداولة عن تفشي وباء الانفلونزا داخل المستشفى المذكور، ”إنه لا يوجد أي انتشار وبائي وإن الحالات المسجلة تدخل ضمن المعدلات المتوقعة لمثل هذه الفترة الزمنية“، مبينةً توفر كافة الأدوية لهذا المرض في الصيدليات والمستودعات التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة أن التطعيم الواقي من الإنفلونزا الموسمية متوفر في مراكز الصحة الوقائية ومراكز التطعيم في جميع محافظات البلاد، داعيةً إلى اتخاذ هذا التطعيم لاكتساب المناعة الواقية ضد الإنفلونزا الموسمية.

وتطرق مستشفى العدان إلى الأخبار المتداولة بخصوص انتشار الانفلونزا، قائلًا إنه استقبل حالات إصابة بالإنفلونزا الموسمية وبالأعداد الطبيعية لكل عام مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح المستشفى أن الأدوية المعالجة لهذا المرض متوفرة في المستشفى موثقةً ذلك بصور للأدوية الموجودة، في رسالة إلى كافة المراجعين والمرضى للاطمئنان.

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