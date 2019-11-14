احذر.. هذه العادات غير صحية

نسعى جميعًا لاتباع نمط حياة ونظام غذائي صحي للحفاظ على الصحة بشكل عام، بما في ذلك صحة الأمعاء والنظام الهضمي.

وعلى غرار الموضة، تنتشر الكثير من النصائح المتداولة حول عادات معينة على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة ويتبعها الكثيرون، ولكن في حين أن بعضها قد يكون مفيدًا حقًا، إلا أنَّ كثيرًا منها مجرد خرافات وتضر أكثر مما تنفع، وخاصة فيما يتعلق بصحة الأمعاء.

وتكشف مجلة ”باسل“ عن عادات يشاع أنها صحية ولكنها في الواقع عكس ذلك وتسبب اضطراب صحة الأمعاء.

تناول الكثير من البروتين

البروتين عنصر مهم وأساس في النظام الغذائي الصحي، ولكن الإكثار منه لا يفيد، بل يضر أكثر، إذ سبق وكشف باحثو جامعة ميشيغان أن الإكثار من تناول الأطعمة ذات مستويات عالية من البروتين يؤثر على استقرار صحة الأمعاء ويؤدي للإمساك.

الاستيقاظ مبكرًا لممارسة الرياضة

كشف الخبراء أن الاستيقاظ مبكرًا في أيام معينة لأجل ممارسة الرياضة، يؤثر سلبًا على الساعة البيولوجية، والتي تؤثر بدورها على مختلف وظائف الجسم، بما في ذلك الهضم.

وقد كشفت دراسة أن اضطراب النوم نتيجة تخبط الساعة البيولوجية، يعزز فرص الإصابة بالمشاكل الهضمية، بما في ذلك ارتجاع المريء وقرحة المعدة والتهاب الأمعاء، بالإضافة إلى سرطان المعدة.

استهلاك البروبيوتيك

دائمًا ما ينصح باستهلاك البروبيوتيك لتعزيز صحة الأمعاء والبكتيريا الجيدة فيها، إلا أنها ليست صحية طوال الوقت، إذ كشف الخبراء أن بعض أنواع البروبيوتيك تؤثر على الأمعاء وقد تسبب الإسهال والانتفاخ والغثيان.

تناول الفيتامينات

نعم، فحتى الفيتامينات قد يكون لها تأثير سلبي في كثير من الأحيان، فقد وجد العلماء أن أنواعًا معينة من الفيتامينات مثل: الحديد والمغنيسيوم، تسبب مشاكل في الأمعاء تشمل الإمساك والإسهال.

الركض مسافات طويلة

في حين أن الرياضة مهمّة لصحة الجسم والعقل ولها العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، إلا أن بعض أنواع الرياضات قد يكون لها تأثير سلبي، مثل الركض.

فحسب خبراء جامعة إكسيتر البريطانية، فإن ممارسة الركض مسافات طويلة في اليوم، قد تعزز فرص الإصابة بالإسهال، والذي كثيرًا ما يحدث أثناء الركض أو بعد ممارسة ذلك التمرين.

الإكثار من الألياف

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، أوضح الباحثون أنه في حين أن الألياف مهمّة للجسم، إلا أن الإكثار من استهلاكها يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى المشاكل الهضمية، بما في ذلك الإمساك وداء الرداب القولوني وحتى البواسير، لذا، من الهام موازنة نظامك الغذائي وعدم الإكثار من أي مكون، حتى إذا كان صحيًّا.