بحجم كرة قدم.. أطباء يزيلون ورمًا ”عملاقًا“ من رقبة مسن أمريكي (صور)

تمكن أطباء جراحة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية من إزالة ورم سرطاني عملاق بحجم كرة قدم من رقبة مسن أمريكي كان يهدد حياته.

ونشرت صحيفة “ فوكس نيوز“ أن ميلتون وينجيرت 81 عامًا يتعافى الآن في منزله في ولاية نيوجيرسي بعد أن تمكن الأطباء في مستشفى Mount Sinai من إزالة الورم السرطاني العملاق من رقبته، حيث كان ينمو بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، والورم كان متضخمًا للغاية في حجم كرة القدم.

وقال الدكتور نذير خان، جراح الرأس والرقبة بالمستشفى، للصحيفة، إنه عندما أتى إليه المريض لأول مرة لإجراء الفحص السريري كان مصدومًا من حجم الورم العملاق، وبالفعل قام بتصوير الورم بأشعة الرنين المغناطيسي، وعلى الفور توجه هو ومجموعة من الجراحين لتجهيز المريض لعملية إزالة الورم.

وأضاف أنه خلال العملية كانوا يتوقعون أن يزيلوا الترقوة إذا لزم الأمر، وكان متواجدًا داخل غرفة العمليات جراح للأوعية الدموية في حالة الحاجة إلى إعادة بناء الشريان السباتي.

وأكد دكتور خان أنه وفريقه من الأطباء كانوا يتوقعون الأسوأ داخل غرفة العمليات، واستغرقت العملية 7 ساعات كاملة لإزالة الورم من رقبة ميلتون بنجاح دون أي تداعيات خطيرة كالتي توقعوها، وكانوا على أتم الاستعداد لمواجهتها ولم يحتاجوا إلى إعادة بناء عنق المريض عن طريق استخدام عينة من نسيج ظهره، فقد مرت العملية بسلام وهذا كان من حسن حظهم أنهم لم يواجهوا أي مفاجآت خطيرة أثناء العملية، وهذه تعتبر معجزة في تلك الحالة.

وأوضح خان أن هناك بقايا للورم السرطاني تحتاج إلى علاج منفصل تمامًا عن الجراحة، والآن ميلتون سوف يعيش حياته بشكل طبيعي بعد أن كان محتجزًا داخل منزله بسبب تضخم الورم يومًا بعد يوم، وسوف يحتفل بعيد ميلاده الـ82 قريبًا وهو بصحة وبدون هذا الورم المزعج.

وأشاد دكتور خان بالتعاون بين الأطباء من الأقسام الجراحية المختلفة في المستشفى لتأمين عملية متكاملة خالية من أي مفاجآت داخل غرفة العمليات؛ ولإنقاذ حياة هذا المريض.