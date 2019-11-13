تحذير للرجال.. العلاج بهرمون الذكورة يزيد من الجلطات الدموية

كشفت صحيفة ”ويب ميد“، عن دراسة جديدة، نُشرت على الموقع الطبي JAMA Internal Medicine، تشير إلى تعرض الرجال لضعف مخاطر تجلط الدم الوريدي، جرّاء العلاج بهرمون الذكورة التستوستيرون خلال ستة أشهر من تناوله، سواء عند المصابين بانخفاض التستوستيرون، أو ما يعرف باسم قصور الغدد التناسلية أو غيرهم، وتظهر بوضوح عند الرجال في منتصف العمر أكثر من البالغين.

ومن جانبها حذرت الدراسة، الرجال من العلاج بهرمونات التستوستيرون؛ لأنه يهدد حياتهم ويضاعف من خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية.

ويقول الأستاذ المساعد بكلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا في مينيابوليس والباحث الرئيسي في الدراسة روب ووكر: ”ستدفع نتائج هذه الدراسة الرجال لإعادة النظر في العلاج بهرمون التستوستيرون لمحاربة أعراض الشيخوخة“.

وأضاف ووكر: ”قد يلجأ بعض الرجال لهذا النوع من العلاجات، للتخلص من زيادة وتعزيز القدرة الجنسية، لكنه لن يجدي نفعًا في علاج هذه الأعراض، والأفضل تغيير العادات السيئة وتصحيح السلوكيات الخاطئة، قبل الشروع في أخذ العلاج“.

وبحسب مؤلفي الدراسة، ظهر العلاج بهرمون التستوستيرون في أوائل القرن الحادي والعشرين، وزاد معدل استخدامه بنسبة 300% بين عامي 2001 – 2013، ثم خفت بريقه وفقد أهميته عام 2014، بعد تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من زيادة خطر إصابة الرجال بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية جراء العلاج بهرمون التستوستيرون.

يأتي ذلك، على الرغم من تلقي أكثر من مليون رجل أمريكي فوق 30 عامًا، العلاج بالتستوستيرون في عام 2016 على وجه التحديد، ما يعني مداومة عدد كبير من الرجال على تناول العلاج، من الذين لا يعانون من قصور الغدد التناسلية، وهي حالة يفتقر فيها الجسم لإنتاج ما يكفي من هرمون الذكورة.

وركز فريق الباحثين بمشاركة ووكر، على الرجال الذين عانوا من تجلط الأوردة أو الانسداد الرئوي ويبلغ عددهم 40 ألف رجل في الفترة من 2011 – 2017؛ للتحقق من مخاطر العلاج بهرمون التستوستيرون، ووجدوا أن الانسداد الرئوي يحدث عندما تنفصل الجلطة الوريدية وتنتقل إلى الرئتين، وبالتالي يحول دون إمدادات الدم.

وأظهرت النتائج، زيادة خطر الإصابة بتجلط الدم بنسبة 2.3 خلال 6 أشهر، عند الرجال الذين يتناولون الهرمون ولا يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون، بينما يزيد الخطر بنسبة الضعف عند الرجال الذين يعانون من قصور الغدد التناسلية.

في نفس السياق، يقول وولكر: ”يزيد الخطر عند أولئك الذين يتناولون هرمون التستوستيرون لمكافحة الشيخوخة في منتصف العمر“.

في المقابل يتعرض الذين لا يعانون من قصور الغدد التناسلية، ويبلغ أعمارهم أقل من 65 عامًا، لخطر الإصابة بثلاثة أضعاف نتيجة العلاج بهرمون التستوستيرون، مقارنة بالرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، فيتعرضون للخطر بنسبة 1.5 % فقط.

ويشير الدكتور أومش جيدواني، الأستاذ المساعد لأمراض القلب وأمراض الرئة في كلية إيكان في ماونت سيناي بنيويورك، إلى أن المخاطر تتضاعف نتيجة زيادة التستوستيرون لعوامل التخثر في الدم، كما أنه يسهم في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء، وهو ما يغلظ من قوام الدم ويجعله يتدفق ببطء أكثر“.

وأضاف جيدواني: ”كما يؤثر بالسلب على عمل الصفائح الدموية، وهي خلايا الدم المسؤولة عن تكوين الجلطات، لذا أنصح المرضى في ضوء هذه الدراسة، على تجنب استخدام هرمون التستوستيرون، في حال لم يعانوا من قصور الغدد التناسلية“.

ويوافقه وولكر الرأي ويضيف: ”يتوجب على الذين يتلقون العلاج بسبب قصور الغدد التناسلية، مراقبة حدوث الجلطات الدموية عن كثب طوال فترة العلاج“.