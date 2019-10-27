انخفضت شعبيتها.. النساء يستبدلن حبوب منع الحمل بوسائل أكثر راحة

كشفت دراسة استطلاعية، أن حبوب منع الحمل التي أحدثت ثورة طبية عند ابتكارها، بدأت تفقد شعبيتها، لصالح الوسائل الأكثر راحة.

فعندما ظهرت حبوب منع الحمل للمرّة الأولى في عام 1960، بدأت 9 ملايين امرأة أمريكية يتناولنها على الفور، إذ بدت كحل رائع لمنع الحمل غير المرغوب فيه.

ووفقًا لمجلة ”كوارتز“ الأمريكية، بحلول عام 1973، كان أكثر من ثلث النساء الأمريكيات يستخدمن حبوب منع الحمل، إذ بلغت موانع الحمل الفموية ذروة شعبيتها.

ومع ذلك يبدو أن شعبية حبوب منع الحمل بدأت تنخفض تدريجيًّا منذ ذلك الحين، وخاصة في السنوات الأخيرة، فبحلول عام 2017، انخفضت نسبة الأمريكيات اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل إلى 22٪، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وهناك عدة أسباب لانخفاض شعبية حبوب منع الحمل، والتي من المرجح أن يكون أبرزها هو ظهور أنواع أخرى من وسائل منع الحمل، وخاصة ”اللولب“.

ففي البداية اكتسب اللولب، والذي يتم زراعته في الرحم لمنع الحمل، سمعة سيئة، إذ كان يؤدي إلى إصابات وحتى الوفاة، ولكن بحلول عام 2014، عززت التحسينات التي أُدخلت على تصاميم اللولب من شعبيته، حتى أصبح خيارًا مفضلًا، وبدأ الأطباء في التوصية باستخدامه كخيار أكثر أمانًا وفاعلية.

ويبدو أن سمعة اللولب قد تحسنت بالفعل، إذ وجدت دراسة أجراها ”مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها“ أن استخدام اللولب قد ارتفع من 2٪ إلى 14٪ بين عامي 2002 و2017.

وفي استطلاع أجرته مجلة ”كوزموبوليتان“ لعام 2018، أفاد 70٪ من المشاركات أنهن توقفن عن استخدام حبوب منع الحمل، بينما قال 25٪ من النساء أنهن يستخدمن اللولب أو يفكرن في استخدامه.

كما يُرجح أن عامل الراحة لعب دورًا كبيرًا في ميل النساء للتخلي عن حبوب منع الحمل، إذ تتطلب الحبوب الفموية أن تتذكرها المرأة يوميًّا، بينما لا تحتاج وسائل الحمل المستدامة -مثل: اللولب- سوى إجراء بسيط وسريع لدى الطبيب لتعمل لسنوات.

وساهمت زيادة حملات التوعية الصحية في انخفاض شعبية حبوب منع الحمل، إذ أصبحت النساء يدركن أن الاستخدام طويل الأمد للحبوب الهرمونية يصاحبه مخاطر صحية، كما يؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية، ويؤدي إلى تغيرات في المزاج، والدافع الجنسي، والوزن، والحالة النفسية، والسلوك.

ومع ذلك لا يعني هذا أن حبوب منع الحمل ستختفي تمامًا، فحتى اليوم تستخدم حوالي 9.6 مليون امرأة أمريكية حبوب منع الحمل يوميًّا؛ ما يعني أنها لاتزال أكثر وسائل تحديد النسل شيوعًا، ولكن من المرجح أن تستمر شعبيتها في الانخفاض ليحل محلها اللولب كالأكثر شعبية خلال السنوات المقبلة.