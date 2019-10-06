السودان.. مركز لعلاج السرطان يوضح حقيقة حقن مرضاه بـ“عقار تجريبي“

أقر مركز علاج لأوارم السرطان في السودان، بتطبيق بحث علاجي تجريبي على مرضي السرطان، وقال إن العلاج جزء من بحث عالمي بألمانيا (جامعة mainz) شارك في إعداده باحثون من السودان.

وجاء إقرار المركز بعد جدل على وسائل التواصل الإجتماعي خلال اليوميين الماضيين، بأن مركزًا خاصا أعطى نحو 60 مريضًا جرعات من عقاقير تجريبية.

وقال مدير مركز طيبة لعلاج الأورام، زاهر يس، إن ”البحث بدأ بعد موافقه لجنة البحوث بالمجلس القومي للصيدلة والسموم، وتم إجازة خطة البحث وفق معايير معتمده تم بها اختيار المرضى مع شرح كل خطوات البحث وأهميته والموافقة الكتابية من المرضى والمرافق على الدخول في البحث“.

وأضاف يس وهو أيضًا مالك المركز؛ أن الأدوية التي يتلقاها المريض عبارة عن ”كبسولات“ وليس لها أي أعراض جانبية تذكر ولا تتعارض مع الأدوية التي يتلقاها المريض لعلاج السرطان.

وأكد مدير المركز في بيان صحفي، يوم الأحد، أنه ”لا يتم وقف العلاجات الأساسية للمرضى كما راج على وسائل التواصل الإجتماعي، كما يتم متابعة المريض والاتصال به دوريًا مع عمل فحوصات الدم والأشعة التشخيصية لكل حالة“.

وأشار إلى أن البحث الذي جرى تجريبه على المرضى ”اقترب من نهايته“، واعتبره خطوة أولى وإضاءة في طريق البحث في السودان.

وطالب يس ”بضرورة الدعم والمساندة بدلًا عن توزيع الاتهامات“، وقال إن المركز مسجل به نحو 8013 حالة تمت متابعتها وعلاجها.