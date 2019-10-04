مصر تنفي تصدرها قائمة الدول الأكثر إصابة بالسرطان عالميًا

نفى مجلس الوزراء المصري احتلال مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان.

وقال مجلس الوزراء، إن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن بلاده ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن بيانات منظمة الصحة العالمية أكدت أن الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان، أولها أستراليا تليها نيوزيلندا ثم ألمانيا في المركز الثالث.

وتابع أن دولة هنغاريا احتلت المركز الرابع تليها الدنمارك بالمركز الخامس ثم هولندا في المركز السادس، وبعدها فرنسا بالمركز السابع، ودولة بلجيكا بالمركز الثامن واليابان في المركز التاسع، وفي المركز العاشر تأتي إيطاليا.

وقال البيان إن معدل الإصابة بسرطان الكبد في مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ”100 مليون صحة“.