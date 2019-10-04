موعد مباراة الأهلي مع أسوان والزمالك ضد نادي مصر في الدوري المصري

سيقاوم الأهلي الحر الشديد والإرهاق في سبيل مواصلة انطلاقته المثالية في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على أسوان غدًا السبت.

وستقام المباراة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي وسط درجة حرارة تصل إلى 40 درجة في المدينة الواقعة جنوب مصر، وبعد يومين فقط من فوز الأهلي 4/0 على الإنتاج الحربي مساء الأربعاء.

ونظرًا لضيق الوقت تدرب الأهلي صباح الخميس في القاهرة ثم سافر بطائرة إلى أسوان فجر الجمعة وسيتدرب عصر اليوم ويأمل المدرب ريني فايلر ألا يؤثر الإرهاق على بدايته الرائعة عند مواجهة الفريق العائد للأضواء هذا الموسم.

ونال السويسري فايلر إعجاب الجماهير سريعًا رغم الانتقادات عند تعيينه لضعف سيرته الذاتية حيث بدد الشكوك مع توالي الانتصارات.

واستهل الدوري بالفوز 1/0 على سموحة قبل اكتساح الإنتاج الحربي برباعية بعد عرض هجومي ممتع.

وقال فايلر إنه يتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف ولا يمكنه التحدث عن ثبات التشكيلة لتباين ظروف كل مباراة، لكنه يسعى لتجهيز كل اللاعبين في ظل تكدس المباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف لموقع الأهلي على الإنترنت ”ظروف اللعب في أسوان، بعد وقت قصير من مباراة الإنتاج الحربي ووسط درجات حرارة مرتفعة تدفع الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين للتعامل مع أي ظروف وضغوط“.

وجمع أسوان نقطة واحدة من مباراتين واعترف مدربه مجدي عبدالعاطي بأنه يواجه مهمة صعبة.

وقال عبدالعاطي: ”الأهلي يمر بأفضل حالاته بدنيًا وفنيًا لذا طالبت اللاعبين بتوزيع الجهد على 90 دقيقة. ستكون مباراة صعبة نظرًا لخبرات المنافس“.

موعد مباراة الأهلي وأسوان.

تقام مباراة الأهلي غدًا السبت الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ولم يصل ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك إلى التوازن حتى الآن، مع استمراره في تعديل التشكيلة، لكنه حقق المطلوب بانتصارين صعبين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة بنتيجة 1/0.

وسيتعين عليه تصحيح الأخطاء الدفاعية لتجنب مفاجأة أمام نادي مصر الصاعد للدوري الممتاز لأول مرة بعد غد الأحد.

وسيفقد الزمالك جهود لاعب الوسط المؤثر طارق حامد بعد طرده في نهاية مباراة المقاصة أمس الخميس، كما تحوم شكوك حول غياب القائد محمود عبدالرزاق (شيكابالا) ومحمود عبدالعزيز للإصابة.

ومثل الأهلي والزمالك سيكون بيراميدز مرشحًا لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي حين يواجه طلائع الجيش بعد غد الأحد.

وتشهد الجولة مواجهة قوية بين المصري البورسعيدي صاحب 4 نقاط والاتحاد السكندري، كما يلتقي الإسماعيلي مع وادي دجلة ويلعب الإنتاج الحربي ضد المقاولون العرب

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

يلعب الزمالك مع نادي مصر يوم الأحد الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.