إصابة 70 شخصا بـ“حمى الضنك“ بالسودان

أكدت لجنة أطباء السودان، فجر الخميس، إصابة 70 حالة بمرض ”حمى الضنك“ بولاية كسلا، شرقي البلاد.

جاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

وأشار إلى أن فريقًا متكاملاً من الأطباء توصل إلى نتائج مكنتهم من تحديد نوع الوباء بولاية كسلا، عبر فحص ”ICT fore dengue fever “ كمؤشر مبدئي، وسيتم إخضاع العينات الإيجابية لفحص ”PC“.

وأفاد التقرير بأن 70% من العينات التي جُمعت، تؤشر إلى تفشي المرض في ولاية كسلا، كما أن إجراء فحص لـ100 حالة أثبتت الفحوصات المخبرية إصابتهم بحالة ”انحسار عدد الصفائح الدموية“.

ولفت إلى إصابة 30 حالة بالملاريا الحادة مصحوبة بانحسار الصفائح الدموية، كما لم تسجل أية حالة وفاة.

ودعت اللجنة إلى التدخل الفوري للجهات المعنية عن طريق مكافحة الناقل ”الزاعجة المصرية“. فيما لم يصدر أى تعليق فوري من السلطات الصحية بالسودان.

وبحسب منظمة الصحة العالمة، فإن بعوضة ”الزاعجة المصرية“ هي الناقل الرئيس لحمى الضنك. ويتنقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة.

وتشير الصحة العالمية إلى أن ”حمى الضنك“ قلما تتسبب في الوفاة، ومن بين أعراضها ”الحمى والصداع الحاد وألم خلف العيون وآلام العضلات والمفاصل والغثيان والقيء.