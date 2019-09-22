السودان.. ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 158 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في البلاد إلى 158 شخصًا بولايتي النيل الأزرق وسنار.

وارتفعت الوفيات جراء الكوليرا، إلى 8 وفيات بتسجيل حالة وفاة جديدة بولاية سنار.

وتوزعت حالات الإصابة بالكوليرا في البلاد، بين النيل الأزرق التي سجلت 115 حالة و43 حالة في سنار منذ 28 آب/ أغسطس الماضي، وهو تاريخ ظهور المرض، وحتى 21 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، بابكر المقبول، إن السلطات تتابع الأوضاع الصحية في ولايتي النيل الأزرق وسنار، بالتنسيق مع ”اليونسيف“ و“أطباء بلا حدود“.

وأشار المقبول في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن الجهود المبذولة تهدف للقضاء على المرض في حيزه الجغرافي الحالي، ومنع انتشاره، مقرًا في الوقت نفسه بوجود عقبة تتمثل في عدم توفر الميزانيات المطلوبة.

وقال مدير قسم الترصد بإدارة الطوارئ في وزارة الصحة السودانية عبد الله الحلاوي، إن أعلى معدلات الإصابات بالكوليرا وقعت بالنيل الأزرق في محلية الروصيرص التي سجلت 79 إصابة، تليها حاضرة الولاية الدمازين 20 إصابة، وتتوزع باقي الإصابات على المناطق الأخرى.

واعتبر الحلاوي محلية أبوحجار بولاية سنار الأعلى في المعدلات، حيث سجلت 31 إصابة ثم حاضرة الولاية سنجة، منوهًا بأن 61% من الإصابات بين النساء و39% وسط الرجال.