وفاة 7 أشخاص بمرض الكوليرا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد وفاة 7 أشخاص بمرض الكوليرا في منطقة ”قنيص“ بولاية النيل الأزرق جنوب السودان، وارتفاع العدد الكلي للإصابة بالمرض إلى 80 حالة، معلنة عن خطة للقضاء على المرض.

قال وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبدالجبار، اليوم الأحد، إن المرض ظهر بمحليات النيل الأزرق ”الدمازين، ود الماحي، وباو“، وهو مؤشر غير حميد.

وفيما نفى وجود حالات للكوليرا بالعاصمة الخرطوم، أشار إلى أن السودان يعاني من مشكلة في البنية التحتية، وأزمة مياه شرب، إذ إن 60% من المواطنين يشربون من ”الحفائر والكارو“، وحوالي 15 مليون شخص يقضون حوائجهم الإنسانية في الخلاء، إضافة لمشكلة النفايات المتراكمة.

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق، أن فرقًا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وصلت النيل الأزرق لتحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء، ومواجهة حالات الكوليرا.