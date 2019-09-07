استخراج أدوات طعام وخاتم ذهبي من أمعاء شاب مصري

استخرج أطباء مصريون مجموعة من أدوات الطعام المعدنية وخاتمًا ذهبيًا من أمعاء شاب، قال إعلام محلي إنه يعاني ضمورًا في المخ.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة ”الأهرام“ المملوكة للدولة، أن ”فريقًا جراحيًا في مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة (شمال/ حكومي)، تمكن من استخراج عدد كبير (لم تحدده) من أدوات المائدة (ملاعق وشوك)، بالإضافة إلى خاتم ذهبي داخل أمعاء شاب“.

ولم توضح المصادر سبب ابتلاع الشاب البالغ من العمر 20 عامًا هذه الأدوات، ونقلت عن طبيبه أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، أن ”المريض يعانى ضمورًا في المخ“.

ووصل المريض إلى مركز الجهاز الهضمي في الجامعة، وفق ”فؤاد“، وهو يعاني آلامًا شديدة في البطن، تزامنت معها شكوى والدته من فقدان أدوات المائدة، وعدد من الخواتم والسلاسل.

وبالفحص الطبي ”تبين وجود أجسام غريبة“، وفق المصدر ذاته.

وأوضح أنه ”تم عمل استكشاف جراحي واستخراج عدد من الملاعق والشوك، وخاتم ذهب، وسلاسل وفرش أسنان وبعض الأجسام الغريبة“.

وأكد أن المريض خرج من غرفة العمليات وحالته مستقرة حاليًا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جامعة المنصورة بشأن حالة المريض.