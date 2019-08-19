أطباء ينجحون في إزالة 64 كرة مغناطيسية من أمعاء طفل صيني (صور)

أصيب أطباء صينيون بالصدمة بعد اكتشاف 64 كرة مغناطيسية في أمعاء طفل يشكو من ألم في المعدة.

وعانى الطفل الصيني (6 سنوات)، والذي لم يُكشف عن اسمه من آلام حادة في المعدة ونُقل إلى أقرب مستشفى، وهناك أجرى أطباء الأطفال أشعة سينية كشفت عن مفاجأة صادمة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد كشفت الأشعة عن وجود 64 كرة مغناطيسية صغيرة داخل بطنه.

وذكرت تقارير الإعلام المحلي، أن الصبي ابتلع الكرات التي اشترتها له والدته ليلعب بها، وبعد اكتشاف الكرات، خضع الطفل لجراحة طارئة استمرت 3 ساعات لإزالتها من أمعائه.

يذكر أن الطفل كان قد ابتلع الكرات المغناطيسية قبل يومين من الشعور بأي ألم، ولم يكن والداه على علم بما حدث.

وقال الطبيب ”شو بو“، الذي تولى حالة الطفل، إن ”حالته باتت مستقرة بعد الخضوع للجراحة التي شملت استئصال أجزاء من الأمعاء الدقيقة والزائدة“.

وشرح أن حبات الكرات المغناطيسية المسماة بـ ”باكي بولز“، كانت تهدد بتمزيق أمعائه، الأمر الذي كان من شأنه أن يعرض حياته للخطر.