وفاة شخص في الولايات المتحدة بعد إصابته بمرض رئوي جراء تدخينه السجائر الإلكترونية‎

توفي مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية أخيرًا في الولايات المتحدة، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون الجمعة، وقد سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

وقالت جنيفر لايدن المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي ”تلقينا بالأمس تقريرًا عن وفاة شخص بالغ نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة تنفسية شديدة جراء تدخينه السجائر الإلكترونية“، ورفضت الإفصاح عن جنس المريض لكنها قالت إن أعمار المرضى الذين عولجوا في الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عامًا.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أمريكية، وفقًا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وما زال السبب غير محدد، لكن جميع المرضى استخدموا السجائر الإلكترونية لتدخين النيكوتين أو القنب.

وقال مسؤول قسم الصحة في إلينوي الدكتور نغوزي إزيكي ”إن شدة الأعراض التي يعانيها هؤلاء مقلقة وعلينا أن نحذر من أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطرًا على الصحة“.

لكن إيلينا أرياس نائبة مدير قسم الأمراض غير المعدية بالإنابة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أوضحت أنه رغم أن الحالات بدت متشابهة ”فمن غير الواضح إذا ما كان هناك سبب مشترك وراء هذه الحالات“.