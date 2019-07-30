اكتشاف مادة في العنب تساعد على علاج الاكتئاب والقلق

توصل خبراء من جامعة ”بافالو“ في نيويورك الأمريكية، إلى مادة مستخرجة من العنب، تساعد على علاج الاكتئاب والقلق.

وكشفت تجارب أجراها الخبراء على الفئران، أن مركَّبًا يُسمى ”ريسفيراترول“ موجود في قشرة العنب، يعمل على تثبيط إنزيم مسؤول عن الاكتئاب والقلق.

وظهرت أعراض القلق والاكتئاب على الفئران عندما تم إعطاؤها الكثير من هرمون الـ“كورتيكوستيرون“، الذي ينظم استجابة الجسم للتوتر، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأوضحت نتائج التجربة أن إنزيمًا يصدر من هرمون يُدعى ”فسفوديستراز 4“ (PDE4)، يُسبب ظهور أعراض الاكتئاب والقلق على الفئران، فيما يعمل مركب ”ريسفيراترول“ على حماية الفئران من تلك الأعراض.

وقالت رئيسة فريق الخبراء الباحثة ينج شو:“قد يكون (ريسفيراترول) بديلًا فعالًا لعقاقير علاج المرضى، الذين يعانون من الاكتئاب واضطرابات القلق“.

وأشارت إلى أن مضادات الاكتئاب التقليدية تركز على التلاعب بوظيفة هرمون الـ“سيروتونين“ أو الـ“نورادرينالين“ في الدماغ، بينما يلعب ”ريسفيراترول“ دورًا بتثبيط الإنزيمات المسؤولة عن الاكتئاب والقلق.

فيما أوضح الخبراء أنه إضافة إلى فعالية ”ريسفيراترول“ في علاج الاكتئاب والقلق، فإنه يُعد آمنًا للغاية، فضلًا عن قدرته على مكافحة العديد من الأمراض، كالسرطان والتهاب المفاصل والخرف، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد بخفض الكوليسترول وضغط الدم، ويحمي وظائف المخ أيضًا.

وأشار الخبراء إلى أن مركب الـ“ريسفيراترول“ يتواجد في الفول السوداني والنبيذ، لكنهم حذّروا من ضرورة عدم استهلاك النبيذ بكثافة، حيثُ تكون جرعة المركب عالية للغاية، مما يشكل خطرًا كبيرًا.