الأمم المتحدة: 20 مليون طفل لم يحصلوا على تطعيمات منقذة للحياة

قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الإثنين، إن أكثر من طفل من بين كل 10 أطفال، أو ما يعادل 20 مليون طفل على مستوى العالم، لم يحصلوا العام الماضي على لقاحات مضادة لأمراض تهدد الحياة مثل الحصبة والدفتريا والتيتانوس.

وفي تقرير حول وضع التحصينات الطبية العالمية، قالت المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة، إن مستويات التطعيم تتسم بالركود، لا سيما في البلدان الفقيرة أو مناطق الصراع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان: ”اللقاحات هي إحدى أهم أدواتنا لمنع تفشي الأمراض والحفاظ على سلامة العالم“.

وأضاف: ”غالبًا ما يسقط من الحسبان الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وهم الأشد فقرًا والأكثر تهميشًا والذين يمسهم الصراع أو يُجبرون على ترك منازلهم… كثيرون منسيون“.

وما يقرب من نصف أطفال العالم الذين لم يحصلوا على اللقاحات يعيشون في 16 دولة فقط، هي: أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي والعراق ومالي والنيجر ونيجيريا وباكستان والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.

وقال التقرير، إنه إذا مرض هؤلاء الأطفال، فإنهم معرضون لخطر الإصابة بأشد العواقب الصحية، وسيكونون أقل قدرة على الحصول على العلاج والرعاية التي يحتاجونها.