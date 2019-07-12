انتحاري يقتل 5 أشخاص في حفل زفاف بأفغانستان

قال مسؤولون محليون، إن انتحاريًا فجر نفسه مستهدفًا حفل زفاف في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة 40.

وقال عطاء الله خوجياني، وهو متحدث باسم حاكم الإقليم، إن صبيًا فجر ما يحمله من متفجرات داخل منزل قيادي في ميليشيا موالية للحكومة في ضاحية باتشيرجام.

وأضاف أنه جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى، بينما قال سكان محليون إن عشرة أشخاص قتلوا.

وكثيرًا ما تعمل ميليشيات موالية للحكومة مع قوات الأمن الأفغانية المستنزفة؛ للحيلولة دون وقوع المزيد من الأراضي في أيدي مقاتلي حركة طالبان وتنظيم داعش.

والشهر الماضي، قتل متشددو حركة طالبان ما لا يقل عن 26 من أعضاء ميليشيا موالية للحكومة في شمال أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على حفل الزفاف، لكن متشددي داعش نفذوا سلسلة من التفجيرات الانتحارية والهجمات التي استهدفت مكاتب حكومية ومدارس ومنظمات إغاثة، في السنوات الأخيرة في مدينة جلال آباد، أكبر مدن إقليم ننكرهار.