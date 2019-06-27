”سحلية“ على قيد الحياة داخل رأس مريض تصدم أطباء تايلاند

أصيب الأطباء في مستشفى ”راجافيثي“ بالعاصمة التايلاندية بانكوك بصدمة؛ بعدما تبيّن أن سبب شكوى مريض من آلام مستمرة في أذنيه، هو وجود حيوان زاحف ”سحلية“ على قيد الحياة، مستقرًا داخل رأسه.

ونشرت الطبيبة فارانيا نغانثاف، المعالجة للحالة، صورةً للسحلية في صفحتها عبر ”فيسبوك“، حيث كتبت ما حدث معها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الخميس.

وقالت نغانثاف (25 عامًا): ”عندما فحصت أذن المريض، وجدت شيئًا يتلوى داخل رأسه، أعلى منطقة الأذن، حيث قمت بتخدير المنطقة، وسحبته باستخدام ملاقط، ليتبين أنها سحلية من نوع ”أبو بريص“.

وتابعت: ”إنها لا تزال في حيرة، من كيفية تسلل الحيوان الزاحف إلى رأس المريض، من ثقب الأذن الصغيرة“، مبينةً بعد انتهائها من علاجه، أنها أخضعته لفحص آخر، عند أخصائي الأنف والأذن والحنجرة؛ للتأكد من عدم وجود بقايا ذيل السحلية داخل أذنه، حيث تأكدت من تطهيرها.

يُذكر أن السحالي بأنواع متعددة تنتشر بكثرة في تايلاند، حيث يطلق عليها اسم ”جينغ جوك“.