فاجعة جديدة.. وفاة 6 رضع في ”نابل“ التونسية

كشفت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن ”فاجعة جديدة“ تمثلت في وفاة 6 رضع بقسم الولدان في مستشفى محمد التلاتلي بنابل، شمال البلاد، وأعادت للأذهان الحادثة التي جرت قبل أشهر قليلة وتوفي فيها 14 رضيعًا وهزت الرأي العام.

وأفادت المديرة الجهوية للصحة بمحافظة نابل التونسية دلال الزواوي الباروني، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن وفاة الرضع ليست في يوم واحد بل في فترات مختلفة، لافتة النظر إلى أنهم بصدد البحث والتحري عن أسباب الوفاة.

وقالت إن التحقيقات الأولية بينت عدم وجود سبب مشترك لوفاة الرضع، مشيرة إلى أن التحريات ما زالت متواصلة.

وجاءت هذه الواقعة عقب حادثة وفاة مشابهة تمثلت في وفاة 14 رضيعًا خلال الفترة الممتدة بين 6 و15 مارس/آذار الماضي في قسم الولادات بمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية.

وأعلنت لجنة تحقيق في تونس مؤخرًا أن سبب وفاة رضع في مستشفى عمومي يعود أساسًا إلى تعفن في المستحضرات الغذائية، وأن العدد النهائي للرضع الذين قضوا في الفاجعة التي هزت الرأي العام بتونس هو 14 رضيعًا.

وقال رئيس لجنة التحقيق محمد الدوعاجي، في مؤتمر صحفي خصص لتقديم نتائج التحقيق، إن الوفاة نجمت عن تعفن جرثومي حصل عند إعداد المستحضرات الغذائية في الفترة ما بين 4 و8 مارس/آذار الماضي.

وأكد ثبوت ”وجود إخلالات متعددة تمت في قاعة تحضير الأكياس (المستحضرات الغذائية)“، بالإضافة إلى ”مشاكل متعددة تخص الصيانة وغياب المراقبة.. وعدم احترام قواعد التعقيم“.

كما أثبت التحقيق أن ”الأكياس المستعملة تحمل بكتيريا تتنقل عبر اليد“، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق ”بغياب التكوين والتأطير للأعوان“.

وقدم وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف استقالته إثر الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي، وسرعان ما قبلها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي وعد ”بمحاسبة كل تقصير إن ثبت“، كما أقيل مؤخرًا عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.