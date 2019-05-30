اكتشاف جين نادر يقلل خطر الإصابة بالخرف ويطيل العمر

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة من علماء جامعة أمستردام، عن وجود جين نادر قادر على إطالة عمر الإنسان حتى 100 عام دون الإصابة بضعف الذاكرة أو الزهايمر أو الخرف.

ويعتقد فريق الباحثين أن جين ”rs72824905-G“ النادر، والذي يملكه واحد فقط من بين كل 100 شخص في أوروبا، لديه القدرة على إطالة العمر والوقاية من الخرف.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، وجدت الدراسة أن الجين المكتشف يساعد في تنظيم الجهاز المناعي في دماغ الإنسان، ويساهم في إطالة العمر بينما يحمي حامله من أمراض الدماغ المتنوعة.

وأوضح فريق البحث أن الدراسة شملت تحليل بيانات الوضع الصحي لمجموعة من الأشخاص الذين يتجاوز معدل أعمارهم 100 عام من 16 منطقة مختلفة في أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية.

ومن بين المشاركين في الدراسة، كان هناك فان دوين من هولندا، والذي يبلغ من العمر 102 عام، ويتمتع بصحة عقلية جيدة، كما لديه ابن أخ يبلغ من العمر 99 عامًا، وأخت تبلغ من العمر 92 عامًا، وعاش جده حتى سن 96 عامًا، ما يشير إلى أن الأمر وراثي.

كما أكدت نتائج الدراسة استعانة الباحثين ببيانات من البنك الحيوي البريطاني في ستوكبورت.