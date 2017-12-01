دراسة تحليلية صادمة.. الإنسان أصله إسفنجة (صور)

استخدم باحثون في بريطانيا، تقنية إحصائية؛ لحسم إحدى أهم المناقشات التطورية في عالم البيولوجيا، وهو أصل الحيوانات.

وتوصل الباحثون في دراستهم الجديدة، التي تبحث في أصل الحيوانات والإنسان، إلى أن الإسفنج، قد يكون سلف البشرية الأقرب.

وشككت النتائج الجديدة، في الدراسات السابقة، التي أشارت إلى أن المشطيات، هي أصل تطور الحيوانات الحية على الأرض، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فمنذ عام 2008، وهناك جدل كبير بين العلماء، حول بداية مرحلة التطور الجيني، حيث يعتقد البعض، أن المشطيات، أقرب للحيوانات من الإسفنج، ويعتقد آخرون العكس.

والآن، يحاول الباحثون من جامعة “بريستول”، وضع نهاية للجدل، من خلال دراسة تثبت، أن الإسفنج هو أصل الحيوانات.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور دافيد بيساني : “الحقيقة، أن نظريات ما إذا كانت الإسفنج أو المشطيات، هي أصل الحيوانات، لها تداعيات تطورية، مختلفة تمامًا لأنظمة الأعضاء الحيوانية الرئيسية، مثل: الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. ولذلك، معرفة أصلنا الصحيح، أمر حيوي؛ لفهم تطورنا، وأصل الملامح الرئيسية لتشريح الحيوان”.

واستخدم الباحثون في الدراسة، تقنية إحصائية جديدة؛ لاختبار النماذج التطورية المحتملة، للمقارنة بين البيانات الوراثية المستخدمة لدراسة تطور الحيوان في وقت مبكر، للإسفنج، والهلام المشطي.

وكشف تحليلهم، أن الإسفنج، أقرب لتركيبنا الحيوي من المشطيات، مما يشير إلى أن الإسفنج، ربما يكون هو أصل الحيوانات جميعًا، بما في ذلك البشر.