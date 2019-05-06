ابتكار ملابس رياضية تحول الحرارة إلى أشعة تحت الحمراء (صور)

صممت شركة ”أندر آرمور“ المتخصصة بصناعة المعدات الرياضية غير التقليدية مجموعةً جديدةً من الملابس الرياضية المتطورة، أطلقت عليها اسم ”UA Rush“، حيث يمكنها إعادة الطاقة للجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لتعزيز الأداء الرياضي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، تتميز الملابس الرياضية الجديدة بمرونتها وبرودتها فضلًا عن أنها تمتص الحرارة الصادرة عن الجسم أثناء أداء التمارين الرياضية، ثم تُحولها إلى أشعة تحت الحمراء، وتعيدها مرة أخرى للجسم، مما يؤدي لزيادة الدورة الدموية، والتحمل والقوة وإعادة الانتعاش للاستمرار في أداء التمارين.

ووصفت ”أندر آرمور“ مجموعتها المبتكرة بنسخة القماش من ساونا الأشعة تحت الحمراء، موضحةً ”أنها صنعتها من قماش عالي الأداء، يتكون من خليط من جزئيات المعادن وأنسجة متنوعة.“