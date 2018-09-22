زوجة لاعب روسي تصوره مع عاهرة في الساونا (صور)

صرخت زوجة دينيس غلوشاكوف، لاعب سبارتاك موسكو الروسي، في وجه زوجها عندما دخلت عليه “الساونا” ووجدته يخونها مع عاهرة، ليصل الأمر بعد ذلك لوسائل الإعلام.

وكان غلوشاكوف، البالغ من العمر 31 عامًا، يسترخي في “الساونا” قبل خوض مباراة مهمة عندما دخلت زوجته داريا، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي طبيبة أسنان، لتجده مع عاهرة عارية، وقد صوّرت محادثتها مع زوجها الذي كان يرتدي منشفة فقط.

ولعب غلوشاكوف 57 مباراة مع روسيا، لكنه لم يشارك في التشكيلة النهائية لكأس العالم بعد اختياره في قائمة أولية.

وقالت داريا أم طفليه عن ما رأته في الساونا: “كانا يجلسان على المائدة وكان هناك نبيذ وشيشة وفاكهة. وكانت تجلس في حضنه عارية وكان يرتدي منشفة فقط. بعد لحظات من تصويرهما بالفيديو سألته هذه عاهرة؟”.

وانتشر هذا الفيديو في روسيا، رغم أن العاهرة ارتدت ملابسها سريعًا عندما اكتشفت التصوير.

وكان هذا الشجار قبل يومين من ديربي موسكو بين سبارتاك ودينامو في 25 أغسطس/آب الماضي، والذي انتهى بفوز فريق غلوشاكوف بهدفين مقابل هدف.

ونفى غلوشاكوف، الذي من المقرر أن يلعب مع سبارتاك موسكو ضد غلاسغو رينجرز في الدوري الأوروبي، في أكتوبر/ ونوفمبر المقبلين، أن تكون من كانت معه عاهرة، وأكد أنها تدعى كريستينا وصديقة طفولته.

وزعم غلوشاكوف أنه وزوجته انفصلا بالفعل عندما اقتحمت الساونا، كما اتهم محامية داريا بالاحتيال على اللاعب.

وأبلغت داريا موقع Life.ru إنها عندما دخلت الساونا “هاجمته وبدأت تصرخ في وجهها. في النهاية، بدأت في تصوير الفيلم وحاولت إخراج هاتفي”.

وقال محامي اللاعب: “دينيس وزوجته لم يعيشا معًا لمدة ستة أشهر، وكانت كل مزاعمها وصيحاتها في الفيديو لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، خاصة أن كريستينا صديقة طفوله لدينيس ولم تكن عاهرة كما وصفتها داريا في نوبة غضبها.

“من الواضح أنها فعلت هذا عن قصد. من المفيد لها أن تحوّل القضية لصالحها. كانت تخدع زوجها لتحصل على الطلاق”.

ونفت داريا تسريب الفيديو على الإنترنت قائلة: “لا أعرف من حمّل هذا الفيديو على الإنترنت، لكن لسوء الحظ فإن غش دينيس كان سرًا منذ فترة طويلة. كان لدينا عائلة سعيدة وبنتان”.

وقالت إنها وزوجها كانا معًا في 14 يونيو/حزيران الماضي؛ لحضور حفل افتتاح كأس العالم في موسكو، ما يثبت أنهما لم يفترقا في ذلك الوقت كما زعم.

وقالت داريا إنها تقدمت بطلب للطلاق، وهناك نزاع على حضانة الأطفال ومدفوعات النفقة.