كشف نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، أن 12 مليون إيراني يعانون من اضطرابات نفسية تتراوح ما بين خفيفة إلى حادة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، يوم الأحد، عن رئيسي، قوله إنه ”وفقًا لآخر فحص للصحة العقلية في البلاد بين سن 15 و 65، يعاني 12 مليون شخص من اضطراب نفسي معتدل إلى متوسط إلى شديد“.

وأضاف خلال الحفل الختامي للمهرجان الدولي الخامس للصحة العقلية، أن ”70% من الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية تم الكشف عنهم العام الماضي ويحتاجون إلى تدخل الطبيب، لكنهم لم يقوموا بمراجعة الطبيب المختص“.

وأشار إلى أن ”وجود اضطرابات عقلية في الفئة العمرية المتوسطة من سكان إيران يرجع بعضه إلى الحالة الاقتصادية المتردية“.