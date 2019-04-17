الكويت ترفع الرسوم الصحية على الوافدين في المستشفيات

أصدر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بتعديل قيمة مراجعة الحوادث والمستشفيات للمقيمين المشمولين بنظام الضمان الصحي، لترتفع إلى 10 دنانير كويتية بدلًا من 5، والتي كانت مقررة في عام 2017.

وأوضح وزير الصحة في بيان رسمي، أن هذه الزيادة تأتي لتخفيف العبء عن أقسام الحوادث بالمستشفيات، وما تعانيه من تكدس وازدحام، ولرغبة الوزارة في قيام المرضى بمراجعة مراكز الرعاية الصحية التابعة لها، والاستفادة مما تقدمه من خدمات ورعاية صحية أولية قبل توجههم للمستشفيات التابعة لها.

وفرضت وزارة الصحة زيادة على الرسوم الصحية بالنسبة للوافدين في الكويت منذ عام 2017، حيث ارتفعت الرسوم آنذاك 50% عن الرسوم التي كانوا يدفعونها سابقًا في المستشفيات الحكومية.

ولاقى قرار زيادة الرسوم على الوافدين، انتقاد بعض النشطاء في الكويت، الذين وصفوا القرار بـ ”غير المدروس والظالم بحق الوافدين الذين يقومون بدفع التأمين الصحي“، معتبرين أن الزيادة مرهقة بالنسبة لهم، وطبيعة الأعمال البسيطة التي يشغلها معظمهم.

ويعيش في الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين.