السعودية تطلق مبادرة إنسانية للموظفين المصابين بالفشل الكلوي

قررت وزارة العمل السعودية، اليوم الخميس، دفع تعويض نقدي للشركات الخاصة عن الأيام التي يتغيب فيها موظفوها السعوديون المصابون بالفشل الكلوي، لإجراء جلسات الغسيل المعروفة، في مبادرة إنسانية تستهدف دعم هذه الشريحة من المرضى.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع للوزارة، إنه أطلق برنامج ”دعم أجر أيام غسيل الكلى“، وتعويض المنشآت عن أجور الأيام التي يحتاجها الموظف للغسيل، مع أحقية الموظف في الاستفادة من الدعم، وإن كان مدعومًا ضمن برامج أخرى.

ونشر الصندوق الحكومي على موقعه الإلكتروني ضوابط المبادرة الجديدة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للكلى، وتضمنت أن يكون طلب الدعم يخص موظفًا سعودي الجنسية ومسجلًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وممّن يقومون بغسيل كلوي

وتضمنت الضوابط أن يكون للموظف رقم عضوية لدى المركز السعودي لزراعة الأعضاء (SCOT)، وأن تقوم المنشأة بدفع الأجر من دون خصم أيام غياب المرشح لقيامه بغسيل كلوي، وتقدم فاتورة الصرف الشهرية مع الوثائق التي يطلبها الصندوق.

وتشمل آلية الدعم النقدي التي يقدمها البرنامج تحمّل الصندوق أجر أيام الإجازة التي يأخذها الموظف ليُجري غسيلًا كلويًا خلال مدة عمله في القطاع الخاص وحتى يتركه، بحيث يتم تعويض المنشأة عن أيام العمل التي يتغيب فيها الموظف للقيام بالغسيل الكلوي، على ألا يزيد التعويض عن معدل ثلاثة أيام عمل أسبوعيًا خلال الشهر الواحد.

وسيتم حساب الأجر الشهري بناء على الأجر المسجل لدى التأمينات الاجتماعية، فيما سيكون الحد الأقصى للأجر الذي سيقوم الصندوق بقبوله لحساب التعويض هو ثمانية آلاف ريال، حتى لمن كان أجره أعلى من ذلك، من دون وجود حد أدنى لراتب المستفيد، على أن يقوم ”هدف“ بدفع التعويض في نهاية كل شهر ميلادي.

ويقول المشرفون على صندوق ”هدف“ إن برنامج ”دعم أجر أيام غسيل الكلى“ يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي من السعوديين والسعوديات، واستمرارهم في العمل، بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار الوظيفي.