العثور على جثة مفقود سيل ”وادي فضلا“ بالسعودية (صور)

باشرت السلطات السعودية، يوم الأحد، التحقيق، لتحديد هوية جثة عُثر عليها جنوب محافظة العلا، ويرجح بأنها تعود لأحد المفقودين في سيل ”وادي فضلا“، الذي وقع في المنطقة.

وعثر أحد المواطنين على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل جنوب محافظة العلا، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيق لتحديد هوية الجثة.

ورجح العقيد خالد مبارك الجهني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة، بأن الجثة التي عثر عليها تعود للمواطن عبدالعزيز خالد البلوي، المفقود في سيل وادي فضلا في العلا.

وأعلن الجهني توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع وبدء جار التحقق والتثبت من هوية الجثة من قبل الجهات المعنية، بحسب صحيفة ”سبق“.