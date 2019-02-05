ارتفاع وفيات إنفلونزا الخنازير في المغرب إلى 16 شخصًا

ارتفعت أعداد الوفيات في المغرب جرّاء فيروس “إنفلونزا الخنازير”، إلى 16 فردًا، بحسب قناة حكومية.

وأعلنت القناة الثانية (حكومية)، الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، “ارتفاع حصيلة وفيات إنفلونزا فيروس “إش 1 إن 1” إلى 16 شخصًا”، دون تفاصيل إضافية.

والأحد الماضي، وصلت أعداد الوفيات إلى 11 فردًا، بحسب وزير الصحة المغربي أنس الدكالي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان الأحد، إنه “من أصل ما مجموعه 58 حالة من المصابين، تماثل 15 للشفاء، فيما لا يزال 32 يتلقون العلاج”.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الوفاة تتوزع على 6 مدن، 4 في الدار البيضاء، و3 في طنجة، وحالة واحدة في كل من الرباط، فاس، طانطان، وأزيلال.

ولفتت إلى أن “الأدوية متوفرة في المستشفيات العمومية، وكذلك لدى شركات توزيع الأدوية لتزويد المصحات الخاصة”.

واعتبرت الوزارة أن “الوضعية الوبائية الراهنة تبقى عادية مقارنة مع المواسم السابقة، وتتطابق مع الحالة الوبائية العالمية وفق معطيات منظمة الصحة العالمية”.

وشهد العالم انتشارًا واسعًا للإصابة بإنفلونزا الخنازير بين عامي 2009 و2010، وتسببت بوفاة آلاف الأشخاص.

ويسبب الفيروس، الذي ينتقل بالعدوى بين المصابين، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومشاكل في التنفس قد تودي بالحياة.