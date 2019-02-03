ارتفاع عدد وفيات “إنفلونزا الخنازير” في المغرب إلى 11 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس “إنفلونزا الخنازير” بالبلاد إلى 11 شخصًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ “عدد الوفيات بسبب إنفلونزا (إتش 1 إن 1) ارتفع إلى 11 حالة”.

وأوضحت أنّه “من أصل ما مجموعه 58 حالة من المصابين، تماثل 15 للشفاء، فيما لا يزال 32 يتلقون العلاج”.

وتابعت: “بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة مضاعفات مرتبطة بعامل واحد على الأقل من عوامل الهشاشة، والتي تتعلق بالحمل، أو الأمراض المزمنة، أو السن 65 سنة فما فوق، أو أقل من 5 سنوات”.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “حالات الوفاة تتوزع على 6 مدن، 4 في الدار البيضاء، و3 في طنجة، وحالة واحدة بكل من الرباط، فاس، طانطان وأزيلال”.

ولفتت إلى أنّ “الأدوية متوفرة في المستشفيات العمومية، وكذا لدى شركات توزيع الأدوية لتزويد المصحات الخاصة”.

واعتبرت الوزارة أن “الوضعية الوبائية الراهنة تبقى عادية مقارنة مع المواسم السابقة (دون تقديم أرقام بخصوص ذلك)، وتتطابق مع الحالة الوبائية العالمية وفق معطيات منظمة الصحة العالمية”.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 9 وفيات بفيروس “إنفلونزا الخنازير”، قبل الإعلان اليوم عن الحصيلة الجديدة.

والإثنين الماضي، سجلت المملكة أول وفاة جرّاء الإصابة بالمرض.

وشهد العالم انتشارًا واسعًا للإصابة بإنفلونزا الخنازير بين عامي 2009 و2010، وتسبب بوفاة آلاف.