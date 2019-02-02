المغرب.. ارتفاع عدد وفيات أنفلونزا “إتش 1 إن 1” إلى 9‎

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء أنفلونزا إتش1 إن1 في المغرب، إلى 9 وفيات، بعد أن حددت حصيلة رسمية سابقة العدد في 5.

وكشف عن الحصيلة الجديدة وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن “الحالة الوبائية تبقى، بالرغم من ذلك، عادية مقارنة مع السنوات الماضية”.

وأوضح الدكالي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع الخلية المركزية لتتبع الوضعية الوبائية، في الرباط، أن “هذه الخلية تقوم بتتبع الوضعية الوبائية، وأن الوضع لا يختلف عن السنوات الماضية”.

وأشار إلى أن “الخلية تعمل على تتبع والتأكد من جميع المعطيات الفعلية للإصابة”.

وأشار الوزير، إلى أنه “من أصل 20 % من الأشخاص المصابين بأعراض الأنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفسي، فإن 80 % منهم مصابون بأنفلونزا إتش1 إن1”.

وأضاف أن “الوضعية الفيروسية لهذه السنة تبين أن نسبة الصنف الفرعي إتش1 إن1 ، الذي يعد الأكثر انتشارًا، بقيت في حدود 80 %، وهي النسبة ذاتها المصرّح بها من قبل منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم”.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن مديرية الأدوية وقسم التموين يقومان بدورهما من أجل توفير الأدوية اللازمة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

ودعا الوزير الدكالي إلى مزيد من اليقظة، خصوصًا من قبل كبار السن والأطفال دون الخامسة والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.