بمشاركة مئات الباحثين.. المعرض الدولي للكتاب في المغرب يحتفي بالثقافة الإسبانية

أكد وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج، يوم الجمعة، أن إسبانيا ستكون “ضيف شرف” الدورة الـ 25 للمعرض الدولي للكتاب والنشر، المُزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و17 شباط/فبراير الجاري.

وأوضح “الأعرج” خلال لقاء صحفي، أن دورة هذه السنة سيشارك فيها أكثر من 700 عارض مباشر وغير مباشر يمثلون أكثر من 40 بلدًا من مختلف أصقاع العالم، حيث يقدّمون عرضًا يتضمن 125 ألف عنوان يغطي مختلف صنوف المعرفة والإبداع.

وسيقدم جناح إسبانيا في المعرض مجموعة مختارة من الإنتاج التحريري الإسباني خلال العام الماضي، في جميع المجالات، سواء باللغة القشتالية أو اللغات الرسمية الأخرى في إسبانيا.

وبحسب وزير الثقافة المغربي، فقد تم اختيار إسبانيا “ضيف شرف” هذه الدورة لترسيخ العلاقات التاريخية والثقافية بين المغرب وجارته الشمالية بما يجمعهما من إرث حضاري مشترك ضارب في أعماق التاريخ.

وزاد الوزير قائلًا:”في إطار هذه الاستضافة، سيقدّم ضيف الشرف برنامجًا ثقافيًا يعكس مشهد الثقافة الإسبانية المعاصرة، ويلقي في نفس الوقت الضوء على المناطق المشتركة بين الثقافتين المغربية والإسبانية”.

ويشارك في نسخة هذه السنة 350 باحثًا من المغرب، والخارج، وسيقومون بتنشيط فقرات ثقافية متميزة قد تصل إلى 14 نشاطًا في اليوم الواحد.

ويكرّم المعرض، بحسب الوزير، أعلامًا راحلين بصموا المشهد الثقافي المغربي والعربي، إلى جانب تخصيصه فقرة لمحمود درويش، الشاعر الفلسطيني.

ويوفّر المعرض الدولي للنشر والكتاب، فضاءات للعديد من الأنشطة، كالقراءات الشعرية، ومناقشة الكتب، واللقاءات المباشرة مع المبدعين، ووُرش للأطفال، كما يخصص مواعيد لتوقيع الكتب، بالإضافة إلى تسليم عدد من الجوائز خلال فترة المعرض.